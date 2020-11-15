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" الفوزان " يتضامن مع تصريحات تركي الحمد المشككة في " البخاري "

Time منذ 5 ساعات
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" الفوزان " يتضامن مع تصريحات تركي الحمد المشككة في " البخاري "

الرياض (صدى):
علق الكاتب سعود الفوزان على تصريحات السياسي تركي الحمد الأخيرة حول صحيح البخاري وأنه يتعارض مع القرآن.

وكشف " الفوزان " عن تأييده لتغريدة تركي الحمد، قائلا: " معه حق لان البخاري قال في حديثه أن رسولنا يجامع زوجاته دون أن يستحم ،ونحن قلنا أن الإسلام هو دين النظافة " .

وكان الحمد قال: " قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري.. من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما " .

واتهم البعض تركي الحمد بأنه يشكك في البخاري وتم تدشين وسم بعنوان " الحمد يشكك بالبخاري " .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يعين الحكومه على هذه الاشكال المتخلفه عقليا واخلاقيا ... ودك ان الحكومه تحشرهم في باص وترسلهم للجبهه يتعلمون الرجوله
ابو عمار
نظام يعتمد الكذب في كل شي فطبيعي ان يفوق عدد الوفيات ما يعلنه النظام الفاشي
abdul
قبل اسابيع فنانة تونسية شابة - عبير - انتحرت شنقا والفنانين التونسيين مستائين علشان الدولة ما بتحافظ عليهم مظبوط. وهذا الفنان زعلان من صيداويين وبيروتنيين اللي حرموه من الظهور. والله هؤلاء الفنانين يعيشون في الاحلام وما عارفين احنا في عصر الكورونا وآخر ما يشغلنا هنا " عملهم الفني ". أيها الفنانون والفنانات : شموا رائحة القهوة في الصباح واشتغلوا شغل حقيقي لا شغل ترفيهي وتسلية. اشتغلوا مثل الاوادم في المستشفيات والمصانع او سواقة الليموزين وتوصيل البضائع.من ٨ صباحا الي ٥ مساء او في ورديات متقلبية. اما اذا منتظرين الناس تجيكم في المسرح والسينما فبعدكم . ذاك الزمن ولّى إلى غير رجعة .
ابو عمار
هههههههههههههههههههه
ابو عمار
تغيرت كثير عن شكلها الطبيعي ... يبدو ان طبيب التجميل صيني

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