محاولة لاغتيال رئيس وزراء أرمينيا

يريفان (صدى):
تعرض رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أمس السبت، لمحاولة اغتيال، والاستيلاء على السلطة من جانب مجموعة من المسؤولين السابقين.
وقال جهاز الأمن الوطني، أنه تم إحباط محاولة اغتيال باشينيان، الذي يطالب آلاف المحتجين باستقالته بسبب توقيعه اتفاقا لوقف إطلاق النار ضمن لأذربيجان الحفاظ على المكاسب الميدانية، التي حققتها في إقليم ناغورني كاراباخ.
وقال جهاز الأمن الوطني إن المشتبه بهم كانوا يعتزمون اغتصاب السلطة بطريقة غير مشروعة من خلال اغتيال رئيس الوزراء وكان هناك بالفعل مرشحين محتملين يجري بحث تنصيبهم مكانه.
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