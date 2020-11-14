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محاولة لاغتيال رئيس وزراء أرمينيا

Time منذ 8 دقائق
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محاولة لاغتيال رئيس وزراء أرمينيا

يريفان (صدى):
تعرض رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أمس السبت، لمحاولة اغتيال، والاستيلاء على السلطة من جانب مجموعة من المسؤولين السابقين.

وقال جهاز الأمن الوطني، أنه تم إحباط محاولة اغتيال باشينيان، الذي يطالب آلاف المحتجين باستقالته بسبب توقيعه اتفاقا لوقف إطلاق النار ضمن لأذربيجان الحفاظ على المكاسب الميدانية، التي حققتها في إقليم ناغورني كاراباخ.

وقال جهاز الأمن الوطني إن المشتبه بهم كانوا يعتزمون اغتصاب السلطة بطريقة غير مشروعة من خلال اغتيال رئيس الوزراء وكان هناك بالفعل مرشحين محتملين يجري بحث تنصيبهم مكانه.

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أحدث التعليقات

احب الله
اللهُم صلِ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم امين يارب العالمين
abdul
ههههههه. وهالحين بتقولوا تركي الحمد إخواني، او مأجور لقطر ولّا تركيا... ما هو كل من يخالف منظومتكم التقديسية للبخاري وتنزيه عمله عن اي ناقصة بشرية لازم هو إخواني
ابو محمد 😎 ✍️
قشعه من جذوره ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه .. .. ممتاز غواصه وسياره ، 2 في واحد ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههالسواق في موقف لا يحسد عليههههههههههههه .. .. فضيع ذا الفلفول المهبوول ..

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