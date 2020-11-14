الأعداد السابقة للصحيفة

ابن مساعد: تشكيك تركي الحمد في صحيح البخاري إساءة لنبينا أكثر من الرسوم

Time منذ ساعة
Views 2158
Comment 2
ابن مساعد: تشكيك تركي الحمد في صحيح البخاري إساءة لنبينا أكثر من الرسوم

الرياض (صدى):
علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على تشكيك أستاذ العلوم السياسية السابق تركي الحمد، في صحيح البخاري.

وقال ابن مساعد مخاطبا الحمد: " قولك أن صحيح البخاري يتناقض تمامًا مع القرآن رأي شديد التطرف " .

وأضاف: " جل علماء المسلمين والمختصين في علم الحديث يرونه أصح كتب الحديث، وقليل منهم فقط انتقد سند بعض الأحاديث ولو ألغينا كما تطلب كتابه الذي يحوي صحيح أحاديث النبي ﷺ وسنته لأسأنا لنبينا ولسنتّه أكثر من الرسوم " .

وكان الحمد قد أثار الجدل بقوله: " قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري " .

اقرأ أيضًا:

" الفوزان " يتضامن مع تصريحات تركي الحمد المشككة في " البخاري "

Time واتساب

أحدث التعليقات

احب الله
اللهُم صلِ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم امين يارب العالمين
abdul
ههههههه. وهالحين بتقولوا تركي الحمد إخواني، او مأجور لقطر ولّا تركيا... ما هو كل من يخالف منظومتكم التقديسية للبخاري وتنزيه عمله عن اي ناقصة بشرية لازم هو إخواني
ابو محمد 😎 ✍️
قشعه من جذوره ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه .. .. ممتاز غواصه وسياره ، 2 في واحد ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههالسواق في موقف لا يحسد عليههههههههههههه .. .. فضيع ذا الفلفول المهبوول ..

أخر الأخبار

محاولة لاغتيال رئيس وزراء أرمينيا
محاولة لاغتيال رئيس وزراء أرمينيا
Time منذ 8 دقائق Views 1243
مصرع 10 مصابين كورونا إثر حريق في المستشفى المعالج
مصرع 10 مصابين كورونا إثر حريق في المستشفى المعالج
Time منذ 15 دقيقة Views 194
" خائنة " تقتل زوجها بعد كشف علاقتها المحرمة مع عشيقها
" خائنة " تقتل زوجها بعد كشف علاقتها المحرمة مع عشيقها
Time منذ 25 دقيقة Views 236
طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباريات منطقة الشرق لدوري أبطال آسيا
طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباريات منطقة الشرق لدوري أبطال آسيا
Time منذ 58 دقيقة Views 1569
ابن مساعد: تشكيك تركي الحمد في صحيح البخاري إساءة لنبينا أكثر من الرسوم
ابن مساعد: تشكيك تركي الحمد في صحيح البخاري إساءة لنبينا أكثر من الرسوم
Time منذ ساعة Views 2158
الفراج: " ترامب لم ينهزم حتى الآن..وأعداء المملكة يهاجموني "
الفراج: " ترامب لم ينهزم حتى الآن..وأعداء المملكة يهاجموني "
Time منذ ساعة Views 2303
بالفيديو.. حسين فهمي يكشف سر ارتدائه " سكاتة أطفال " في صدره
بالفيديو.. حسين فهمي يكشف سر ارتدائه " سكاتة أطفال " في صدره
Time منذ ساعتين Views 587
" الفوزان " يتضامن مع تصريحات تركي الحمد المشككة في " البخاري "
" الفوزان " يتضامن مع تصريحات تركي الحمد المشككة في " البخاري "
Time منذ ساعتين Views 2691
" إعلان وظيفة " ينتهي باغتصاب سيدة وابتزازها
" إعلان وظيفة " ينتهي باغتصاب سيدة وابتزازها
Time منذ ساعتين Views 889
ترامب عن المظاهرات في واشنطن: " سنفوز "
ترامب عن المظاهرات في واشنطن: " سنفوز "
Time منذ ساعتين Views 1815