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الفراج: " ترامب لم ينهزم حتى الآن..وأعداء المملكة يهاجموني "

Time منذ 10 دقائق
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الفراج: " ترامب لم ينهزم حتى الآن..وأعداء المملكة يهاجموني "

الرياض (صدى):
أكد الباحث في الشؤون السياسية أحمد الفراج، أن جو بايدن ليس الرئيس الأمريكي حتى الآن.

وقال الفراج خلال برنامج " إم بي سي في أسبوع " : " ترامب لم ينهزم حتى الآن، ولا توجد ولاية واحدة وثقت النتائج " .

وأضاف: " في اليوم الأول من الانتخابات، ترامب كان الفائز، وبقدرة قادر في اليوم الثاني تغيرت الأمور "، مشيرا إلى وجود تلاعب في النتائج واضح.

وعن الانتقادات التي تعرض لها الفراج بسبب رؤيته للانتخابات الأمريكية، قال: "واجهت هجوما شرسا بسبب ما يجري حاليا، والذين يريدون فوز بايدن هم نفسهم الذين شككوا بفوز ترامب حتى بعد اعتراف خصمه كلينتون بالهزيمة "، واصفا ما يحدث بـ " اصطفاف أيدولوجي " وليس تحليلا سياسيًا.

وأضاف: " الذين هاجموني هم أعداء المملكة، والمسألة تصفية حسابات، انتقاما من مواقفي ضد تنظيم الإخوان الإرهابي، والدول الداعمة له " .

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أحدث التعليقات

أبو مساعد
يا ناس فهموني بالله الاهلي عندهم 9 و شباب عندهم 10 نقاط كيف مركز الثاني اهلي و الشباب مركز الثالث
ناصر
صح كلامك يادكتور ونزول ال ١٠ % يؤدي الى ان يستمر الشخص في الاستمرار لانزال وزنه ليصل للوزن المثالي ويكسب ثقه نفسيه مشجعه .
أبو مساعد
كيف مركز الثاني ب تسع ٩ نقاط والشباب عندهم عشرة 10 نقاط
وازن
العسل والتمر والحلويات وكثرة الاكل وعدم ممارسة الرياضه باستمرار يؤدي الى ارتفاع السكر والى امراض بدنيه ونفسيه
وافي
كبينة عملة لا اكثر

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