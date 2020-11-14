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بالفيديو.. مختص يحذر مرضى السكري من تناول العسل

Time منذ 56 دقيقة
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بالفيديو.. مختص يحذر مرضى السكري من تناول العسل

الرياض (صدى):
حذر طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، الدكتور عبدالله الذيابي، الأشخاص المصابين بداء السكري من تناول العسل.

وقال الذيابي خلال مقطع فيديو جميع أنواع العسل ترفع مستويات سكر الدم , والسبب هو أن المكون الرئيسي للعسل هو السكر، مضيفا أن الأفضل تقليل لأشخاص المصابين بداء السكري من تناول العسل أو عدم تناوله.

جاء ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسكري الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام، فهو يوم للتوعية من مخاطر داء السكري، حددته منظمة الصحة العالمية و الاتحاد الدولي للسكري، إحياءً لذكرى ميلاد " فردريك بانتنج " الذي شارك تشارلز بيست في اكتشاف مادة الأنسولين عام 1922.

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أحدث التعليقات

أبو مساعد
يا ناس فهموني بالله الاهلي عندهم 9 و شباب عندهم 10 نقاط كيف مركز الثاني اهلي و الشباب مركز الثالث
ناصر
صح كلامك يادكتور ونزول ال ١٠ % يؤدي الى ان يستمر الشخص في الاستمرار لانزال وزنه ليصل للوزن المثالي ويكسب ثقه نفسيه مشجعه .
أبو مساعد
كيف مركز الثاني ب تسع ٩ نقاط والشباب عندهم عشرة 10 نقاط
وازن
العسل والتمر والحلويات وكثرة الاكل وعدم ممارسة الرياضه باستمرار يؤدي الى ارتفاع السكر والى امراض بدنيه ونفسيه
وافي
كبينة عملة لا اكثر

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