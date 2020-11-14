 مدرب ويلز يكشف التغيير الذي طرأ على بيل بعد مغادرة الريال

وكالات (صدى):
كشف مساعد مدرب منتخب ويلز روبرت بيدج، عن التغيير الذي طرأ على النجم جاريث بيل، جناح نادي توتنهام هوتسبير بعد رحيله عن صفوف ريال مدريد.
وقال بيدج: " بيل أصبح شخصًا آخر، يبدو أنه عاد إلى حب كرة القدم من جديد " ، مبينا: " يتواجد حاليًا في نادٍ يرغب مدربه في بقاء بيل، كما أنه يستمتع بالتدريبات، وبالدقائق التي يحصل عليها خلال المباريات ".
وتابع :" كلنا نعرف إمكانيات بيل، من الجيد أنه عاد ليستمتع مرة أخرى بكرة القدم، ونأمل أن يترجم ذلك على أرض الملعب ".
وكان الويلزي بيل انتقل الصيف الماضي إلى صفوف السبيرز، على سبيل الإعارة لموسم واحد فقط، قادمًا من نادي العاصمة الإسبانية مدريد، بعدما عانى من قلة المشاركة تحت قيادة المدير الفني زين الدين زيدان.