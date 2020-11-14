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شاهد.. إشراف الملك المؤسس على انطلاق أول صفقة نفط بالمملكة عبر ناقلة " سكوفيلد "

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شاهد.. إشراف الملك المؤسس على انطلاق أول صفقة نفط بالمملكة عبر ناقلة " سكوفيلد "

الرياض (صدى):
رصد مقطع تاريخي إشراف الملك عبدالعزيز -رحمه الله- على تحميل ناقلة النفط " سكوفيلد "، التي حملت أول شحنة نفط يتم تصديرها من ⁧المملكة من خلال ميناء ⁧رأس تنورة⁩ عام 1358هـ/1939م.

ويعتبر تحميل " سكوفيلد " يوما مشهودا في المملكة، فمن هنا كانت نقطة البداية؛ حيث رافقت جلالة الملك جماهير غفيرة إلى رأس تنورة لتشهد على هذه اللحظة التاريخية.

وكانت الناقلة دي. جي. سكوفيلد النفطية دشنت  أول صفقة تجارية نفطية في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين المملكة وأمريكا وذلك عندما أدار الملك عبدالعزيز في عام 1939 صمام النفط إيذانا ببدء تصدير الزيت السعودي الخام وتحميل أول شحنة منه إلى العالم.

و نقلت أول شحنة تجارية على الناقلة " دي.جي. سكوفيلد " من رأس تنورة لتبدأ من هنا المملكة مسيرة نجاحها منقطة النظير في مجال النفط.

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أحدث التعليقات

أبو مساعد
يا ناس فهموني بالله الاهلي عندهم 9 و شباب عندهم 10 نقاط كيف مركز الثاني اهلي و الشباب مركز الثالث
ناصر
صح كلامك يادكتور ونزول ال ١٠ % يؤدي الى ان يستمر الشخص في الاستمرار لانزال وزنه ليصل للوزن المثالي ويكسب ثقه نفسيه مشجعه .
أبو مساعد
كيف مركز الثاني ب تسع ٩ نقاط والشباب عندهم عشرة 10 نقاط
وازن
العسل والتمر والحلويات وكثرة الاكل وعدم ممارسة الرياضه باستمرار يؤدي الى ارتفاع السكر والى امراض بدنيه ونفسيه
وافي
كبينة عملة لا اكثر

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