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سبب وفاة مؤسس أسواق بنده وسلسلة مطاعم هرفي

Time منذ 44 دقيقة
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سبب وفاة مؤسس أسواق بنده وسلسلة مطاعم هرفي

عادل الحربي (صدى):
توفي رجل الأعمال حمود السعد البراهيم مؤسس أسواق بنده وسلسلة مطاعم هرفي التي تحولت إلى إحدى العلامات التجارية المميزة.

وأوضحت مصادر أن سبب وفاة حمود السعد البراهيم أحد أنجح رجال الأعمال في المملكة، جاء إثر معاناة مع المرض منذ عدة سنوات، مضيفا أن الصلاة على حمود السعد البراهيم ستكون غدا بعد صلاة العصر مباشرة في مقبرة الشمال بالعاصمة الرياض.

يذكر أن البراهيم أسس شركة هرفي للأغذية بالشراكة مع أحمد حمد السعيد، وأطلق عليها هذا الاسم نسبة للخروف النجدي الصغير، وكان أول مطعم في حي الملز بالرياض إلى جانب جسر الخليج، حيث كان يمتلك 70 % من الأسهم عبر شركة "بنده".

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أحدث التعليقات

الزعيم العالمي
هههههههه يسعد لي جوك الرطوبي البارد الرذراذ👌🏻
ابو محمد 😎 ✍️
هذا اللي يقول // فرفح فرفحه وفرفش فرفشه ..
ابو محمد 😎 ✍️
زودتهاا باالحيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
باالسلامه ...
ابو رياض الحربي
عن جد انسان محترم جدا

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