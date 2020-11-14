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الكشف عن سبب استبعاد عبدالله مادو عن مباراة جامايكا

Time منذ 52 دقيقة
Views 1762
الكشف عن سبب استبعاد عبدالله مادو عن مباراة جامايكا

طلال الغامدي (صدى):
أوضح حسين الصادق مدير المنتخب، أن سبب استبعاد عبدالله مادو عن مباراة جامايكا، هو الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، حيث أجرى مسحتين طبيتين أثبتت سلامته.

وأضاف الصادق: " مادو شعر بآلام في الظهر، وارتفاع في درجة الحرارة، لذلك تم استبعاده عن المباراة، وبعد أن أجرى مستحين تبين لنا سلامته من فيروس كورونا ".

وأضاف " الصادق "، أن الاختيار وقع على منتخب جاميكا، نظراً لانشغال منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية بالتصفيات المؤهلة إلى موندال 2022، مؤكداً أن الانتصار على جامايكا سيرفع الأخضر في التصنيف الدولي.

وأشار: " اليوم الأخضر لعب بعد انقطاع لقرابة 11 شهراً، وقدم أداءً جيداً، ما زلنا بحاجة لمزيد من الانسجام، ومن الضروري استمرار نفس المجموعة في التألق ".

وكان الأخضر فاز على نظيره الجامايكي 3-0، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن تحضيرات المنتخب السعودي، لاستئناف التصفيات المؤهله إلى مونديال 2020 وكأس آسيا 2023.

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أحدث التعليقات

الزعيم العالمي
هههههههه يسعد لي جوك الرطوبي البارد الرذراذ👌🏻
ابو محمد 😎 ✍️
هذا اللي يقول // فرفح فرفحه وفرفش فرفشه ..
ابو محمد 😎 ✍️
زودتهاا باالحيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
باالسلامه ...
ابو رياض الحربي
عن جد انسان محترم جدا

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