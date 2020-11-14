الكشف عن سبب استبعاد عبدالله مادو عن مباراة جامايكا

طلال الغامدي (صدى):
أوضح حسين الصادق مدير المنتخب، أن سبب استبعاد عبدالله مادو عن مباراة جامايكا، هو الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، حيث أجرى مسحتين طبيتين أثبتت سلامته.
وأضاف الصادق: " مادو شعر بآلام في الظهر، وارتفاع في درجة الحرارة، لذلك تم استبعاده عن المباراة، وبعد أن أجرى مستحين تبين لنا سلامته من فيروس كورونا ".
وأضاف " الصادق "، أن الاختيار وقع على منتخب جاميكا، نظراً لانشغال منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية بالتصفيات المؤهلة إلى موندال 2022، مؤكداً أن الانتصار على جامايكا سيرفع الأخضر في التصنيف الدولي.
وأشار: " اليوم الأخضر لعب بعد انقطاع لقرابة 11 شهراً، وقدم أداءً جيداً، ما زلنا بحاجة لمزيد من الانسجام، ومن الضروري استمرار نفس المجموعة في التألق ".
وكان الأخضر فاز على نظيره الجامايكي 3-0، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن تحضيرات المنتخب السعودي، لاستئناف التصفيات المؤهله إلى مونديال 2020 وكأس آسيا 2023.