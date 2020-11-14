كابتن طيار يفتتح عربة طعام ويعمل فيها ببدلة الطيران بعد طرده بسبب كورونا (فيديو)

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يبدو أن أزمة فيروس كورونا مازالت تؤرق الكثير بعد أن حطمت أحلامهم، فأن لم يُصيب الفيروس جسديًا فقد أصابك بالفعل في مجريات حياتك.
ووثق مقطع فيديو كابتن طيار من ضحايا فيروس كورونا، وهو يحاول التعافي بعد أن خسر عمله في قمرة القيادة بعد أن تم الاستغناء عنه على خلفية توقف الطيران مؤخرًا بسبب الجائحة.
وكانت محاولة التعافي للكابتن متمثلة في أنه افتتح ركن لبيع الطعام في الشارع بماليزيا، ولكنه قرر ارتداء زي الطيران كزي رسمي لعمله الجديد ليعبر عن اشتياقه للعودة مجددًا إلى قمرة القيادة.
وتفاعل الزبائن مع الكابتن الطيار وأمنياته بالعودة مجددًا إلى وظيفته الأصلية؛ حيث تمنى الجميع له أن يعمل ما يٌحب بعد انتهاء الأزمة.