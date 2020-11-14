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نانسي عجرم تتهكم على وصف إليسا بالنجمة الأولى عربيا

Time منذ 7 دقائق
Views 203
نانسي عجرم تتهكم على وصف إليسا بالنجمة الأولى عربيا

بيروت (صدى):
سخرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من وصف الفنانة  إليسا بأنها النجمة الأولى عربيًا خلال الاحتفال بمناسبة 20 عامًا على مشوارها الفني.

وقامت عجرم بإعادة نشر تغريدة الإعلامي إيلي أبو نجم التي انتقد فيها وصف إليسا بأنها الأولى عربيًا بطريقة غير مباشرة، بحسب متابعين عندما قال:"غريب الحالة اللي وصلت إلها بعض التلفزيونات، مؤسف محطات كبيرة يكون الإعداد فيها مبني على علاقات المُعد، الإعلام مصداقية والمصداقية هي الحيادية ".

وعقبت نانسي عجرم، قائلة:" بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد، لأ المهذب ما بِرِد لأنو ما تعود ينزل لمستوى السخافات "، مشيرة:" إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير Calculator".

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أحدث التعليقات

سالم
موجودين وبكثرة سواءً في التعليم العام او الجامعي بعضهم واضح وفاضح مثل محمد العريفي وبعضهم متخفي
abdul
كثر الكلام عن الاخوان مع فوز بايدن . لسنا عمي صم لا نربط الاحداث.
عادل عبدالحي حمزة
دجل
faeiz1122
سؤال للصرامي لو كان اللاعب مو بنادي النصر راح يكون كلامه نفس الكلام ....؟
واضح*** وصريح***
شئ ؟؟ جميل وعظيم النفع والفائده..

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