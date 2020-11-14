الأعداد السابقة للصحيفة

القحطاني: "خلطات علاج السكري عبارة عن جدل والمشي الحل"

Time منذ 19 دقيقة
Views 1451
Comment 2
القحطاني: "خلطات علاج السكري عبارة عن جدل والمشي الحل"

علي القحطاني (صدى):
دعا أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني مرضى السكري بالاهتمام بشكل جيد بنوع الغذاء والحرص على ممارسة الرياضه خصوصا المشي.

وأضاف " القحطاني " في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" رياضة المشي تعد وقاية من الآثار المدمرة لمرض السكري على أعضاء الجسم ".

وتابع:" الحرص على العلاج المقرر وعدم الالتفات لمن يروج لخلطات مجهولة لعلاج السكري فهي عبارة عن دجل ".

ويعتبر ‏مرض السكري حالة شائعة جدًا تصيب ملايين الأشخاص حول العالم كل عام، والسكري ليس نوع واحد فقط ويمكن أن يختلف بناءً على السبب الرئيسي للحالة، وحالة الجسم التي يحدث فيها، وعوامل أخرى، نظرًا لاختلاف الأنواع المختلفة من مرض السكري في السبب الجذري، فإن علاجاتها وطرق الوقاية وإجراءات إدارتها تختلف أيضًا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

سالم
موجودين وبكثرة سواءً في التعليم العام او الجامعي بعضهم واضح وفاضح مثل محمد العريفي وبعضهم متخفي
abdul
كثر الكلام عن الاخوان مع فوز بايدن . لسنا عمي صم لا نربط الاحداث.
عادل عبدالحي حمزة
دجل
faeiz1122
سؤال للصرامي لو كان اللاعب مو بنادي النصر راح يكون كلامه نفس الكلام ....؟
واضح*** وصريح***
شئ ؟؟ جميل وعظيم النفع والفائده..

أخر الأخبار

نانسي عجرم تتهكم على وصف إليسا بالنجمة الأولى عربيا
نانسي عجرم تتهكم على وصف إليسا بالنجمة الأولى عربيا
Time منذ 7 دقائق Views 198
صورة نادرة عمرها 73 عاماً لشبان من قبيلة يام بنجران
صورة نادرة عمرها 73 عاماً لشبان من قبيلة يام بنجران
Time منذ 13 دقيقة Views 1425
القحطاني: "خلطات علاج السكري عبارة عن جدل والمشي الحل"
القحطاني: "خلطات علاج السكري عبارة عن جدل والمشي الحل"
Time منذ 19 دقيقة Views 1451
زينب العسكري والخيل
زينب العسكري والخيل
Time منذ 19 دقيقة Views 138
أفضل حل لأصحاب الكشتات
أفضل حل لأصحاب الكشتات
Time منذ 20 دقيقة Views 192
امحق فزعه
امحق فزعه
Time منذ 21 دقيقة Views 118
حساب وهمي لبسمة بوسيل يورطها بعد قرار الطلاق
حساب وهمي لبسمة بوسيل يورطها بعد قرار الطلاق
Time منذ 25 دقيقة Views 434
10 علامات تنذرك بضرورة التوقف عن تناول الملح
10 علامات تنذرك بضرورة التوقف عن تناول الملح
Time منذ 29 دقيقة Views 1458
ضبط صاحب متجر إلكتروني عرض جوالات بأسعار مخفضة للاحتيال على المشترين
ضبط صاحب متجر إلكتروني عرض جوالات بأسعار مخفضة للاحتيال على المشترين
Time منذ 38 دقيقة Views 1469
ثلاثية نظيفة للأخضر في شباك جامايكا وديا
ثلاثية نظيفة للأخضر في شباك جامايكا وديا
Time منذ 46 دقيقة Views 1628