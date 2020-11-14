الأعداد السابقة للصحيفة

«المنيعي» يدعو لاستئصال عناصر الإخوان كليًا من منظومة التعليم (فيديو)

Time منذ 54 دقيقة
Views 1644
Comment 6
«المنيعي» يدعو لاستئصال عناصر الإخوان كليًا من منظومة التعليم (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
كشف الدكتور أحمد المنيعي - مستشار الشؤون الفكرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن معاملات العناصر الإخوانية التي كانت تعمل في مفاصل الدولة التعليمية في السنوات الماضية.

وقال "المنيعي" عبر برنامج " يا هلا" إن تلك العناصر الإخوانية كانت تسعى لتعيين أشخاص تابعين لها في مناصب حساسة للغاية، إلا أنه قرر أن يقطع عليهم مخططهم وألا يسمح بتمرير أجندتهم.

ولفت إلى أنه كان يطلب منهم توضيح سبب ترشيحهم لأشخاص دون غيرهم لهذه المناصب؛ حتى يضيق عليهم الخناق، موضحًا أنه تعرض للتهديدات من قبلهم لعدم موافقته على الكثير من ترشيحاتهم.

وبسؤاله حول استمرار وجود عناصر إخوانية في منظومة التعليم ، قال : "كل الذي أقدر أقوله هو أنه إذا لم يتم استئصال كافة العناصر الإخوانية من الجذور من المنظومة سريعًا سنشهد عواقب وخيمة مستقبلا".

وأضاف في حواره التلفزيوني: "تنظيم "الإخوان المسلمين" أخطر من "المافيا"، وتمويلهم يأتي من مصادر خفية والتبرعات المشبوهة".

Time واتساب

أحدث التعليقات

سالم
موجودين وبكثرة سواءً في التعليم العام او الجامعي بعضهم واضح وفاضح مثل محمد العريفي وبعضهم متخفي
abdul
كثر الكلام عن الاخوان مع فوز بايدن . لسنا عمي صم لا نربط الاحداث.
عادل عبدالحي حمزة
دجل
faeiz1122
سؤال للصرامي لو كان اللاعب مو بنادي النصر راح يكون كلامه نفس الكلام ....؟
واضح*** وصريح***
شئ ؟؟ جميل وعظيم النفع والفائده..

أخر الأخبار

نانسي عجرم تتهكم على وصف إليسا بالنجمة الأولى عربيا
نانسي عجرم تتهكم على وصف إليسا بالنجمة الأولى عربيا
Time منذ 6 دقائق Views 188
صورة نادرة عمرها 73 عاماً لشبان من قبيلة يام بنجران
صورة نادرة عمرها 73 عاماً لشبان من قبيلة يام بنجران
Time منذ 13 دقيقة Views 1417
القحطاني: "خلطات علاج السكري عبارة عن جدل والمشي الحل"
القحطاني: "خلطات علاج السكري عبارة عن جدل والمشي الحل"
Time منذ 18 دقيقة Views 1450
زينب العسكري والخيل
زينب العسكري والخيل
Time منذ 19 دقيقة Views 138
أفضل حل لأصحاب الكشتات
أفضل حل لأصحاب الكشتات
Time منذ 20 دقيقة Views 192
امحق فزعه
امحق فزعه
Time منذ 21 دقيقة Views 118
حساب وهمي لبسمة بوسيل يورطها بعد قرار الطلاق
حساب وهمي لبسمة بوسيل يورطها بعد قرار الطلاق
Time منذ 25 دقيقة Views 434
10 علامات تنذرك بضرورة التوقف عن تناول الملح
10 علامات تنذرك بضرورة التوقف عن تناول الملح
Time منذ 29 دقيقة Views 1454
ضبط صاحب متجر إلكتروني عرض جوالات بأسعار مخفضة للاحتيال على المشترين
ضبط صاحب متجر إلكتروني عرض جوالات بأسعار مخفضة للاحتيال على المشترين
Time منذ 37 دقيقة Views 1467
ثلاثية نظيفة للأخضر في شباك جامايكا وديا
ثلاثية نظيفة للأخضر في شباك جامايكا وديا
Time منذ 46 دقيقة Views 1626