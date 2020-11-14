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بالفيديو.. تركي الطيار: الإفلاس يُنجي وصك الإعسار يحمي

Time منذ ساعة
Views 1725
بالفيديو.. تركي الطيار: الإفلاس يُنجي وصك الإعسار يحمي

فهد القزيز (صدى):
أوضح القاضي السابق والمحامي تركي الطيار، أن الإفلاس ليست فكرته وضع المُفلس في السجن أو أن حقوق الناس قد ضاعت، وإنما الإفلاس قد يكون منجاة للشخص.

الإفلاس..

وأضاف في تصريحات تليفزيونية:" أن الشخص أحيانًا يستدين حتى تعمل شركته بأسلوب تجاري طبيعي، في حين يضغط عليه الدائنين، فيلجأ الشخص إلى القضاء ويطلب إجراء من إجراءات الإفلاس؛ لحماية المدين وحفظ حق الدائن"، محذرًا من الذهاب إلى المحكمة بعد تراكم الديون عليه.

الإعسار..

وأشار إلى أن "وضع صك الإعسار في المُعاملة هو إجراء ممتاز، والإجراءات التي تتعلق بالإفصاح والتشهير هي إجراءات صارمة وتحذيرية لكل شخص يطلب صك الإعسار".

وتابع: " صك الإعسار ليس كالسابق، لا نتهاون في حقوق الناس ولا نتوقع أن الإعسار هو الذي سينجينا.. ولا شك أن هناك أمور شرعية لابد أن نراعيها في هذا الجانب".

وأردف:" الحكومة الإلكترونية ستسهل معرفة ما إذا كان الشخص معسر أم لا، ولكن قد يتلاعب الشخص وينقل هذه الموجودات والأصول إلى أشخاص آخرين؛ لذلك فهناك مسؤولية كبيرة على الدائن بالكشف عن التلاعب الذي قد يقوم به هذا الشخص".

Time واتساب

أحدث التعليقات

سالم
موجودين وبكثرة سواءً في التعليم العام او الجامعي بعضهم واضح وفاضح مثل محمد العريفي وبعضهم متخفي
abdul
كثر الكلام عن الاخوان مع فوز بايدن . لسنا عمي صم لا نربط الاحداث.
عادل عبدالحي حمزة
دجل
faeiz1122
سؤال للصرامي لو كان اللاعب مو بنادي النصر راح يكون كلامه نفس الكلام ....؟
واضح*** وصريح***
شئ ؟؟ جميل وعظيم النفع والفائده..

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