شاهد.. اشتباكات مروعة بين أنصار ترامب ومؤيدي بايدن في المسيرة المليونية

واشنطن (صدى):
اندلع اشتباك مروع بين أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، وعدد من مؤيدي جو بايدن الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية حتى الأن، بعد أن شهدت تزويرًا على مستوى كبير.
وأظهر مقطع فيديو اشتباكات بالأيدي خلال المسيرة المليونية التي نظمها أنصار ترامب للاحتجاج على تزوير الانتخابات.
وحاولت عناصر من قوات الشرطة الأمريكية الفصل بين أنصار ترامب ومؤيدي بايدن، وسط مخاوف من تجددها.
وتوجهت حشود داعمة لرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعمه بعد الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 4 سنوات، وشارك الرئيس ترامب معهم وتجول وسطهم بسيارته.