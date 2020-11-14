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حقيقة ترخيص لقاح للاستخدام الطارئ والاعتيادي داخل المملكة والخليج  (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1740
حقيقة ترخيص لقاح للاستخدام الطارئ والاعتيادي داخل المملكة والخليج  (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
أكد مدير الصحة العامة بمجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار أن لقاح ‎كورونا وصل إلى المرحلة التي تستوفي شروط المأمونية والفاعلية.

وأضاف " العمار " خلال حواره عبر برنامج " يا هلا ":" لن يتم ترخيص أي لقاح للاستخدام الطارئ أو الاعتيادي داخل المملكة ودول الخليج قبل التأكد من اجتيازه لجميع مراحل واختبارات المأمونية على البشر.

وأشار " العمار " إلى أن مأمونية اللقاح يتم من خلال إجراءات علمية دقيقة وقوية.

وكانت وزارة الصحة، سجلت 349 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 379 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 339,947 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 16 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5641 حالة وفاة.

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أحدث التعليقات

سالم
موجودين وبكثرة سواءً في التعليم العام او الجامعي بعضهم واضح وفاضح مثل محمد العريفي وبعضهم متخفي
abdul
كثر الكلام عن الاخوان مع فوز بايدن . لسنا عمي صم لا نربط الاحداث.
عادل عبدالحي حمزة
دجل
faeiz1122
سؤال للصرامي لو كان اللاعب مو بنادي النصر راح يكون كلامه نفس الكلام ....؟
واضح*** وصريح***
شئ ؟؟ جميل وعظيم النفع والفائده..

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