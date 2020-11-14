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جدول الحصص اليومية للأسبوع الـ12 على قنوات عين 

Time منذ 20 دقيقة
Views 1344
جدول الحصص اليومية للأسبوع الـ12 على قنوات عين 

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف " الأول والثاني والثالث الابتدائي " من الأسبوع الثاني عشر، عبر ‎قنوات عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً.

ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: youtube.com/dorosien

وكانت وزارة التعليم أعلنت أن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة المدارس في البلاد ستتم عن بعد عبر المنصات الإلكترونية المختلفة.

واسُتقبل القرار الحكومي بترحيب من قبل طلبة المدارس وعائلاتهم، بينما أشعل حالة من الغضب عند طلبة الجامعات الذين طالبوا بأن يعاملوا بالمثل.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
وسيم ٢٠٠٠
الضرب علي الو جة خطر ممكن العصب السادس والسابع
.M.
قد تكون هذه الحشرة جت من برا المطعم ولا اصلاً مستحيل أن ألي وضع الوجبة ما انتبه للحشرة واصلاً المفروض انهم يكون ردهم مهذب ويعطونه فلوسه وزيادة عليه وجبة مجانية عشان م يتورطوا بمخالفة يفقدون فيها محلهم ولكن اعتقد انه الغباء منهم يوم ردوا رد غبي وشاطح
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
.M.
ليه هي رايحه لمحل عصاير😹

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