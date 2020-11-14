مليشيات الحوثي تواصل تلاعبها بالمناهج لتسميم عقول أطفال اليمن

فهمي محمد (صدى):
واصل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني تحذيراته من مخططات المليشيات الحوثية الإرهابية لتلويث عقول أطفال اليمن بالتلاعب في المناهج.
ونشر عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، مجموعة من الصور مأخوذة من بعض الكتب الدراسية، معلقُا «ميليشيا الحوثي تواصل العبث بالمناهج التعليمية في مختلف الصفوف الدراسية، وتسميم عقول الآلاف من الأطفال في مناطق سيطرتها بالمعلومات المضللة، التي لا تمت للواقع بصلة، وغرس الأفكار الإرهابية المتطرفة المستوردة من إيران والبعيدة عن ثقافة اليمنيين وهويتهم التاريخية والحضارية».
وحذر من خطورة هذه الممارسات التي تحرف العملية التعليمية عن مسارها ودورها البناء، وتوظيفها لصالح فئة دخيلة على ثقافة وهوية المجتمع.
وأضاف: «ذلك ينذر بجيل قادم من المؤدلجين والمعبئين بثقافة الموت والكراهية»؛ محذرًا من أن ثقافة هؤلاء «لن تقتصر مخاطرها على اليمن بل ستمتد لتشمل المنطقة والعالم».