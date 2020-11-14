الأعداد السابقة للصحيفة

مليشيات الحوثي تواصل تلاعبها بالمناهج لتسميم عقول أطفال اليمن

Time منذ 9 دقائق
Views 1242
مليشيات الحوثي تواصل تلاعبها بالمناهج لتسميم عقول أطفال اليمن

فهمي محمد (صدى):
واصل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني تحذيراته من مخططات المليشيات الحوثية الإرهابية لتلويث عقول أطفال اليمن بالتلاعب في المناهج.

ونشر عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، مجموعة من الصور مأخوذة من بعض الكتب الدراسية، معلقُا «ميليشيا الحوثي تواصل العبث بالمناهج التعليمية في مختلف الصفوف الدراسية، وتسميم عقول الآلاف من الأطفال في مناطق سيطرتها بالمعلومات المضللة، التي لا تمت للواقع بصلة، وغرس الأفكار الإرهابية المتطرفة المستوردة من إيران والبعيدة عن ثقافة اليمنيين وهويتهم التاريخية والحضارية».

وحذر من خطورة هذه الممارسات التي تحرف العملية التعليمية عن مسارها ودورها البناء، وتوظيفها لصالح فئة دخيلة على ثقافة وهوية المجتمع.

وأضاف: «ذلك ينذر بجيل قادم من المؤدلجين والمعبئين بثقافة الموت والكراهية»؛ محذرًا من أن ثقافة هؤلاء «لن تقتصر مخاطرها على اليمن بل ستمتد لتشمل المنطقة والعالم».

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
وسيم ٢٠٠٠
الضرب علي الو جة خطر ممكن العصب السادس والسابع
.M.
قد تكون هذه الحشرة جت من برا المطعم ولا اصلاً مستحيل أن ألي وضع الوجبة ما انتبه للحشرة واصلاً المفروض انهم يكون ردهم مهذب ويعطونه فلوسه وزيادة عليه وجبة مجانية عشان م يتورطوا بمخالفة يفقدون فيها محلهم ولكن اعتقد انه الغباء منهم يوم ردوا رد غبي وشاطح
.M.
ليه هي رايحه لمحل عصاير😹
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..

أخر الأخبار

ما أبغى .. إلا تبغى!
ما أبغى .. إلا تبغى!
Time منذ 3 دقائق Views 40
مليشيات الحوثي تواصل تلاعبها بالمناهج لتسميم عقول أطفال اليمن
مليشيات الحوثي تواصل تلاعبها بالمناهج لتسميم عقول أطفال اليمن
Time منذ 9 دقائق Views 1242
ما أبغى.. إلا تبغى!
ما أبغى.. إلا تبغى!
Time منذ 15 دقيقة Views 246
جدول الحصص اليومية للأسبوع الـ12 على قنوات عين 
جدول الحصص اليومية للأسبوع الـ12 على قنوات عين 
Time منذ 20 دقيقة Views 1342
امرأتان من البادية يرتحلن في صحراء المنطقة الشرقية بابتسامة مشرقة
امرأتان من البادية يرتحلن في صحراء المنطقة الشرقية بابتسامة مشرقة
Time منذ 24 دقيقة Views 1557
العثور على مفقود المويه ميتا في بئر مياه 
العثور على مفقود المويه ميتا في بئر مياه 
Time منذ 33 دقيقة Views 2145
الشعب الهولندي يستبدل السيارات بالخيول أثناء حرب أكتوبر بعد وقف المملكة تصدير البترول (صورة)
الشعب الهولندي يستبدل السيارات بالخيول أثناء حرب أكتوبر بعد وقف المملكة تصدير البترول (صورة)
Time منذ 41 دقيقة Views 1450
سبب استبعاد ياسر الشهراني من مباراة جامايكا
سبب استبعاد ياسر الشهراني من مباراة جامايكا
Time منذ 49 دقيقة Views 1835
سيلفي اعلامية مع طارق الحربي
سيلفي اعلامية مع طارق الحربي
Time منذ ساعة Views 518
عراك بين سيدتين داخل مطار بيروت
عراك بين سيدتين داخل مطار بيروت
Time منذ ساعة Views 470