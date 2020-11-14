"الصرامي" يتهم الشيف بن قاسم باستغلال أمرابط: "طيبة زايدة"

نواف السالم (صدى):
اتهم سعود الصرامي؛ المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، الشيف بن قاسم، باستغلاله اللاعب نور الدين أمرابط خلال استضافة الأول للاعب المغربي.
وأعاد الصرامي نشر فيديو لقاء أمرابط والشيف وعلق عليه قائلا: " من الجميل أن يشارك المشاهير من نجوم الرياضة الشباب الواعد في أعمالهم كنوع من الدعاية ، لكن ليس من المناسب استغلال صاحب المهنة زيارة نجم مثل نورالدين أمرابط والحديث عن عقده مع ناديه ".
وتابع : " التعامل بطيبة زيادة مع المتعصبين لها عواقب وخيمة فحسبنا الله".
وقال أمرابط للشيف في مقطع الفيديو: "أنا سعيد مع النصر وبتواجدي في الرياض، وإذا رغب النصر بالتجديد معي قبل شهر يناير سأوقع مباشرة دون تردد، ولكن بعد يناير لن أستطيع الانتظار لأن عليّ النظر في عروض الأندية الأخرى، لا أريد أن أضغط على الإدارة ولا أحد أكبر مِن الكيان".
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