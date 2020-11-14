بالصور.. الهلال يواصل تدريباته الاعتيادية و "المعيوف" يتعرض لإصابة قوية 

نواف السالم (صدى):
واصل نادي الهلال تدريباته الاعتيادية في الملعب الرديف، استعدادا لاستئناف المنافسات، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
واشتمل المران على تدريبات لياقية وتطبيقات تكتيكية وجمل فنية، حيث تواجد عبدالله المعيوف في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي وذلك نظير شعوره بآلام في العضلة الخلفية.
ويؤدي الفريق تدريباته في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الغد في مقر النادي .
ولم يشارك " عبدالله المعيوف " في تدريبات الهلال اليوم نظير شعوره بآلام في العضلة الخلفية، حيث خضع لجلسة علاجية في العيادة الطبية.