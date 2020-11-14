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الدنماركية بيديرسن تجذب الأنظار في ثاني أيام البطولة لسيدات الجولف

Time منذ 51 دقيقة
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الدنماركية بيديرسن تجذب الأنظار في ثاني أيام البطولة لسيدات الجولف

وكالات (صدى):
أحرزت اللاعبة الدنماركية إيميلي كريستين بيديرسن فوزا في ثاني أيام البطولة لسيدات الجولف، بعدما أنهت الجولة بتسع ضربات تحت المعدل متقدمة على الويلزية ليديا هال والإنجليزية جورجيا هال، التي تصدرت منافسات اليوم الأول من البطولة.

وأضافت " بيديرسن ":"  لعبت بشكل أفضل في الحفرة التاسعة أمس مقارنة بيوم الأول من البطولة حين سقطت الكرة في الماء، أحتاج أن أكون أكثر جرأة وقوة، من الرائع إنهاء اليوم بهذا الشكل ".

وأوضحت:"  لقد وضعت الكثير من الضغط على نفسي خلال منافسات فعالية الأسبوع الماضي في دبي. ولكن حاولت أن أكون أكثر تواضعا هذا الأسبوع ".

وكانت الجولات شهدت تنافساً كبيراً بين نخبة لاعبات الغولف العالميات للفوز بلقب البطولة التي تعد جزءاً من الجولة الأوروبية لجولف السيدات وتقام للمرة الأولى ويبلغ مجموع جوائزها مليون دولار.

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أحدث التعليقات

ماجد
كلام فاضي لا يرتقي إليه العقل ومعروف نتائج سقوط ترامب عن كرسي البيت الابيض ، لذا هناك مساومة للخروج بتسوية بعض الملفات لضمان عدم الملاحقة فهناك اموال خارجية حركت مؤيدي ترامب لساحة الحرية بواشنطن كنوع من الضغوط..
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
شيخين
دخول الحمام مهو زي الخروج منة وانت عكس دخولك سهل بس خروجك ممكن يؤدي بحياتك

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