الدنماركية بيديرسن تجذب الأنظار في ثاني أيام البطولة لسيدات الجولف

وكالات (صدى):
أحرزت اللاعبة الدنماركية إيميلي كريستين بيديرسن فوزا في ثاني أيام البطولة لسيدات الجولف، بعدما أنهت الجولة بتسع ضربات تحت المعدل متقدمة على الويلزية ليديا هال والإنجليزية جورجيا هال، التي تصدرت منافسات اليوم الأول من البطولة.
وأضافت " بيديرسن ":" لعبت بشكل أفضل في الحفرة التاسعة أمس مقارنة بيوم الأول من البطولة حين سقطت الكرة في الماء، أحتاج أن أكون أكثر جرأة وقوة، من الرائع إنهاء اليوم بهذا الشكل ".
وأوضحت:" لقد وضعت الكثير من الضغط على نفسي خلال منافسات فعالية الأسبوع الماضي في دبي. ولكن حاولت أن أكون أكثر تواضعا هذا الأسبوع ".
وكانت الجولات شهدت تنافساً كبيراً بين نخبة لاعبات الغولف العالميات للفوز بلقب البطولة التي تعد جزءاً من الجولة الأوروبية لجولف السيدات وتقام للمرة الأولى ويبلغ مجموع جوائزها مليون دولار.