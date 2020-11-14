وزير سنغالي يعيد لفرنسا وسام شرف بسبب الرسوم المسيئة للرسول

دكار (صدى):
تخلى وزير الثقافة السنغالي السابق، أمادو تيجان وون، عن وسام جوقة الشرف الذي منحته له فرنسا في وقت سابق، وجاء ذلك على خلفية الإساءة للرسول ﷺ.
وأوضح الوزير السابق في رسالة بعث بها إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون:" لا يتشرف بأن يتقاسم نفس الوسام مع صامويل باتي " المدرس الذي نشر صورًا مسيئة للنبي "، لأسباب عميقة ومقدسة ".
وأبان أن ماكرون يسعى لتحويل المتهورين إلى أبطال، مبيناً أنه وضع الوسام الممنوح له تحت تصرف السفارة الفرنسية بداكار.
وكانت فرنسا شهدت في أكتوبر الماضي، نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد ﷺ، على واجهات مبانٍ، واعتبرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون " حرية تعبير ".