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ترمب: «مصادقة حاكم جورجيا على نتائج الانتخابات يجعل من المستحيل مراجعتها»

Time منذ ساعة
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ترمب: «مصادقة حاكم جورجيا على نتائج الانتخابات يجعل من المستحيل مراجعتها»

واشنطن (صدى):
قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب إن التصديق على نتائج ولاية جورجيا سيجعل من المستحيل مراجعتها.

وغرد ترامب قائلًا: " مصادقة حاكم ولاية جورجيا على نتائج الانتخابات يجعل من المستحيل مراجعتها".

وعلى الرغم من ذلك قالت المحامية الشهيرة سدني باول، وهي أحد أهم أفراد فريق ترمب القانوني، إن ترمب فاز بفارق كبير والأجهزة التي استخدمت في كثير من الولايات سبق استخدامها في دول أخرى مثل فنزويلا لتغيير النتائج.

وأكدت في تصريحات تلفزيونية على أنها لديها كافة الأدلة على تزوير الانتخابات الأمريكية، وستكشف كل شئ.

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أحدث التعليقات

ماجد
كلام فاضي لا يرتقي إليه العقل ومعروف نتائج سقوط ترامب عن كرسي البيت الابيض ، لذا هناك مساومة للخروج بتسوية بعض الملفات لضمان عدم الملاحقة فهناك اموال خارجية حركت مؤيدي ترامب لساحة الحرية بواشنطن كنوع من الضغوط..
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
شيخين
دخول الحمام مهو زي الخروج منة وانت عكس دخولك سهل بس خروجك ممكن يؤدي بحياتك

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