ترمب: «مصادقة حاكم جورجيا على نتائج الانتخابات يجعل من المستحيل مراجعتها»

واشنطن (صدى):
قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب إن التصديق على نتائج ولاية جورجيا سيجعل من المستحيل مراجعتها.
وغرد ترامب قائلًا: " مصادقة حاكم ولاية جورجيا على نتائج الانتخابات يجعل من المستحيل مراجعتها".
وعلى الرغم من ذلك قالت المحامية الشهيرة سدني باول، وهي أحد أهم أفراد فريق ترمب القانوني، إن ترمب فاز بفارق كبير والأجهزة التي استخدمت في كثير من الولايات سبق استخدامها في دول أخرى مثل فنزويلا لتغيير النتائج.
وأكدت في تصريحات تلفزيونية على أنها لديها كافة الأدلة على تزوير الانتخابات الأمريكية، وستكشف كل شئ.