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خبيرة تربية: «80% من جرائم التحرش بالأطفال يرتكبها المحارم» (فيديو)

Time منذ 12 دقيقة
Views 1314
خبيرة تربية: «80% من جرائم التحرش بالأطفال يرتكبها المحارم» (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
كشفت الدكتورة مها الدبور أستاذ مساعد بقسم الطفولة المبكرة بكلية التربية بجامعة الملك سعود إن الأحصائيات عن التحرش الجنسي بالأطفال بالمملكة قد تكون غير دقيقة ولم يتم الكشف عنها.

وأوضحت "الدبور" في تصريحات تلفزيونية عبر الإخبارية، إن عدم دقة أرقام التحرش بالأطفال في المملكة يعود إلى أن الأهالي تتكتم على مثل هذه الأمور، ويوجد بعض الأطفال لا تكشف الأمر أيضًا.

ولفتت إلى أن 80% من قضايا التحرش بالأطفال متورط بها المحارم، مثل الأخ أو الخال أو العم، وهو ما يجعل الطفل يتعرض للأذى بشكل كبير.

وأضافت أن تكتم الطفل أو الوالدين عن الإبلاغ بالتحرش أمر خاطئ يضر بالجميع ويضيع حق الأطفال ويعرضهم للمزيد من الأذى.

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أحدث التعليقات

كأس الدهاق 彡
البلاوي كلها من تحت ايران المجوسية حجاج القبور والمتوسلين بالاموات
عادل عبدالحي حمزة
كان له دور ريادي
شيخين
خاصة تصوير الفضايح الي سببتها هيئة الترفية
د محمد ماجد بخش
كلما زاد تعبي تعبا تذكرت أن ليس للظلم نهاية لكنها للظالمين أقرب
شيخين
قلنالك يابولحية فية شي اسمة بيت يستر عيوبك واذا ماكو صبر ماقصرو الجماعة حطو شقق مفروشة واستر نفسك انت يابو لحية الحركة هاذي تقره ان تحصل امام اولاادك واولادها يابو لحية استر انت على نفسك اما المقطع شافوة كل السعودين واهلك واهلها اول الناس وبعدين وش الي يثبت لناس انها زوجك الى اذا طلع واحد من النيابة يوضح الحقيقة اما الناس فاهمين انكم ناس ٠٠٠٠والعياب بلله

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