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صور مفبركة وراء طلاق تامر حسني و بسمة بوسيل

Time منذ 33 دقيقة
Views 1608
صور مفبركة وراء طلاق تامر حسني و بسمة بوسيل

القاهرة (صدى):
تصدرت قصة طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس وحتى اليوم، حيث يترقب الجميع الأن تعليق المطرب المصري الذي التزم بالصمت التام.

وفجرت مصادر مقربة مفاجأة حول سبب الخلاف منذ البداية، حيث لفت إلى أنه نشبت اختلافات في وجهات النظر بين الثنائي بسبب الغيرة القاتلة لدى بسمة بوسيل؛ حيث استقبلت بسمة صورًا "مفبركة" لزوجها تامر حسني وهو السبب الرئيسي الذي أحدث حالة الغضب.

ويحاول أصدقاء الزوجين المقربين منهما حل الخلاف، فيما أشارت المصادر إلى أن الخلاف سيمر بسلام خاصة وأن بسمة بوسيل بدأت تقتنع بشأن وجود أشخاص يحاولون الوقيعة بينها وبين زوجها.

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أحدث التعليقات

كأس الدهاق 彡
البلاوي كلها من تحت ايران المجوسية حجاج القبور والمتوسلين بالاموات
عادل عبدالحي حمزة
كان له دور ريادي
شيخين
خاصة تصوير الفضايح الي سببتها هيئة الترفية
د محمد ماجد بخش
كلما زاد تعبي تعبا تذكرت أن ليس للظلم نهاية لكنها للظالمين أقرب
شيخين
قلنالك يابولحية فية شي اسمة بيت يستر عيوبك واذا ماكو صبر ماقصرو الجماعة حطو شقق مفروشة واستر نفسك انت يابو لحية الحركة هاذي تقره ان تحصل امام اولاادك واولادها يابو لحية استر انت على نفسك اما المقطع شافوة كل السعودين واهلك واهلها اول الناس وبعدين وش الي يثبت لناس انها زوجك الى اذا طلع واحد من النيابة يوضح الحقيقة اما الناس فاهمين انكم ناس ٠٠٠٠والعياب بلله

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