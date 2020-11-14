صور مفبركة وراء طلاق تامر حسني و بسمة بوسيل

القاهرة (صدى):
تصدرت قصة طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس وحتى اليوم، حيث يترقب الجميع الأن تعليق المطرب المصري الذي التزم بالصمت التام.
وفجرت مصادر مقربة مفاجأة حول سبب الخلاف منذ البداية، حيث لفت إلى أنه نشبت اختلافات في وجهات النظر بين الثنائي بسبب الغيرة القاتلة لدى بسمة بوسيل؛ حيث استقبلت بسمة صورًا "مفبركة" لزوجها تامر حسني وهو السبب الرئيسي الذي أحدث حالة الغضب.
ويحاول أصدقاء الزوجين المقربين منهما حل الخلاف، فيما أشارت المصادر إلى أن الخلاف سيمر بسلام خاصة وأن بسمة بوسيل بدأت تقتنع بشأن وجود أشخاص يحاولون الوقيعة بينها وبين زوجها.
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