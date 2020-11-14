سرقة سيارة هارى كين فى وضح النهار من أمام منزل مالكها

وكالات (صدى):
استولت إحدى العصابات المتخصصة في سرقة نجوم كرة القدم على سيارة النجم هارى كين، مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزى، والبالغ سعرها 100 ألف جنيه إسترلينى، من أمام منزل نجم السبيرز فى شينجفورد شرق لندن.
استهدفت عصابة محترفة سيارة النجم هارى كين وتم تصويرهم وهم يمرون من أمام السيارة عدة مرات، حيث يتوقع أن تلك العصابة تستهدف سرقة نجوم كرة القدم، حيث إن هارى كين هو ثالث لاعب تتم سرقته فى الأشهر الأخيرة بعد زملائه ديلى ألي و يان فيرتونجن اللذين تعرضا لهجوم من قبل اللصوص المسلحين.
ووفقا لصحيفة " ذا صن " فإن اللصوص استخدموا جهازًا إلكترونيًا لفتح السيارة قبل سرقتها من خارج منزل اللاعب في شينجفورد، شرق لندن.