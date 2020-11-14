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سرقة سيارة هارى كين فى وضح النهار من أمام منزل مالكها

Time منذ 48 دقيقة
Views 1475
سرقة سيارة هارى كين فى وضح النهار من أمام منزل مالكها

وكالات (صدى):
استولت إحدى العصابات المتخصصة في سرقة نجوم كرة القدم على سيارة النجم هارى كين، مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزى، والبالغ سعرها 100 ألف جنيه إسترلينى، من أمام منزل نجم السبيرز فى شينجفورد شرق لندن.

استهدفت عصابة محترفة سيارة النجم هارى كين وتم تصويرهم وهم يمرون من أمام السيارة عدة مرات، حيث يتوقع  أن تلك العصابة تستهدف سرقة نجوم كرة القدم، حيث إن هارى كين هو ثالث لاعب تتم سرقته فى الأشهر الأخيرة بعد زملائه ديلى ألي و يان فيرتونجن اللذين تعرضا لهجوم من قبل اللصوص المسلحين.

ووفقا لصحيفة " ذا صن " فإن   اللصوص استخدموا جهازًا إلكترونيًا لفتح السيارة قبل سرقتها من خارج منزل اللاعب في شينجفورد، شرق لندن.

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أحدث التعليقات

كأس الدهاق 彡
البلاوي كلها من تحت ايران المجوسية حجاج القبور والمتوسلين بالاموات
عادل عبدالحي حمزة
كان له دور ريادي
شيخين
خاصة تصوير الفضايح الي سببتها هيئة الترفية
د محمد ماجد بخش
كلما زاد تعبي تعبا تذكرت أن ليس للظلم نهاية لكنها للظالمين أقرب
شيخين
قلنالك يابولحية فية شي اسمة بيت يستر عيوبك واذا ماكو صبر ماقصرو الجماعة حطو شقق مفروشة واستر نفسك انت يابو لحية الحركة هاذي تقره ان تحصل امام اولاادك واولادها يابو لحية استر انت على نفسك اما المقطع شافوة كل السعودين واهلك واهلها اول الناس وبعدين وش الي يثبت لناس انها زوجك الى اذا طلع واحد من النيابة يوضح الحقيقة اما الناس فاهمين انكم ناس ٠٠٠٠والعياب بلله

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