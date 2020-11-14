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بالفيديو.. باحث يكشف أكثر القطاعات الاجتماعية تأثرا بجائحة كورونا

Time منذ 43 دقيقة
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بالفيديو.. باحث يكشف أكثر القطاعات الاجتماعية تأثرا بجائحة كورونا

علي القحطاني (صدى):
كشف الباحث الاجتماعي الدكتور غانم بن سعد الغانم، إن أكثر القطاعات الاجتماعية تأثرًا بجائحة كورونا، قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضاف " الغانم " خلال حواره عبر قناة الإخبارية إن الحماية الاجتماعية لها دور فاعل في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للمواطن من أجل تحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع.

وأوضح " الغانم " أن القطاع غير الربحي في الأزمة كان دور ريادي وقوي، مشيرا إلى أن المؤسسات الخيرية يشكل لها مجلس ريادي وكان له مشاركة فعالة في القطاع الحكومي والخاص لتقديم الدعم الإغاثي والصحى و الاجتماعي والتثقيفي.

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أحدث التعليقات

كأس الدهاق 彡
البلاوي كلها من تحت ايران المجوسية حجاج القبور والمتوسلين بالاموات
عادل عبدالحي حمزة
كان له دور ريادي
شيخين
خاصة تصوير الفضايح الي سببتها هيئة الترفية
د محمد ماجد بخش
كلما زاد تعبي تعبا تذكرت أن ليس للظلم نهاية لكنها للظالمين أقرب
شيخين
قلنالك يابولحية فية شي اسمة بيت يستر عيوبك واذا ماكو صبر ماقصرو الجماعة حطو شقق مفروشة واستر نفسك انت يابو لحية الحركة هاذي تقره ان تحصل امام اولاادك واولادها يابو لحية استر انت على نفسك اما المقطع شافوة كل السعودين واهلك واهلها اول الناس وبعدين وش الي يثبت لناس انها زوجك الى اذا طلع واحد من النيابة يوضح الحقيقة اما الناس فاهمين انكم ناس ٠٠٠٠والعياب بلله

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