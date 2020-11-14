بالفيديو.. باحث يكشف أكثر القطاعات الاجتماعية تأثرا بجائحة كورونا

علي القحطاني (صدى):
كشف الباحث الاجتماعي الدكتور غانم بن سعد الغانم، إن أكثر القطاعات الاجتماعية تأثرًا بجائحة كورونا، قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأضاف " الغانم " خلال حواره عبر قناة الإخبارية إن الحماية الاجتماعية لها دور فاعل في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للمواطن من أجل تحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع.
وأوضح " الغانم " أن القطاع غير الربحي في الأزمة كان دور ريادي وقوي، مشيرا إلى أن المؤسسات الخيرية يشكل لها مجلس ريادي وكان له مشاركة فعالة في القطاع الحكومي والخاص لتقديم الدعم الإغاثي والصحى و الاجتماعي والتثقيفي.