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بالفيديو.. أمرابط: «كنت أغسل الصحون وإياكس تخلى عني بسبب مرضي»

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. أمرابط: «كنت أغسل الصحون وإياكس تخلى عني بسبب مرضي»

نواف السالم (صدى):
كشف نجم نادي النصر نور الدين أمرابط عن العديد من الأسرار في حياته الخاصة، موضحًا أنه تم التخلي عنه من قبل نادي إياكس الهولندي وهو صغير.

وأوضح "أمرابط" عبر مقطع فيديو مع الشيف الكبير بن قاسم، أن سبب تخلي نادي إياكس الهولندي عنه، هو مرضه عندما كان صغيرا.

وأشار إلى رأن حياته كانت ليست سهلة حيث كافح من أجل دراسته، حيث قام بالعمل في مطعم يغسل الصحون من أجل المال.

وعن التجديد لنادي النصر، أكد على أنه يتبقى له خمسة أشهر على نهاية العقد، موضحًا أن النصر الخيار الأول للتجديد مباشرة حتى ما قبل شهر يناير، و بعد ذلك الخيارات ستكون أكثر.

 

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أحدث التعليقات

كأس الدهاق 彡
البلاوي كلها من تحت ايران المجوسية حجاج القبور والمتوسلين بالاموات
عادل عبدالحي حمزة
كان له دور ريادي
شيخين
خاصة تصوير الفضايح الي سببتها هيئة الترفية
د محمد ماجد بخش
كلما زاد تعبي تعبا تذكرت أن ليس للظلم نهاية لكنها للظالمين أقرب
شيخين
قلنالك يابولحية فية شي اسمة بيت يستر عيوبك واذا ماكو صبر ماقصرو الجماعة حطو شقق مفروشة واستر نفسك انت يابو لحية الحركة هاذي تقره ان تحصل امام اولاادك واولادها يابو لحية استر انت على نفسك اما المقطع شافوة كل السعودين واهلك واهلها اول الناس وبعدين وش الي يثبت لناس انها زوجك الى اذا طلع واحد من النيابة يوضح الحقيقة اما الناس فاهمين انكم ناس ٠٠٠٠والعياب بلله

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