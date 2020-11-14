بالفيديو.. أمرابط: «كنت أغسل الصحون وإياكس تخلى عني بسبب مرضي»

نواف السالم (صدى):
كشف نجم نادي النصر نور الدين أمرابط عن العديد من الأسرار في حياته الخاصة، موضحًا أنه تم التخلي عنه من قبل نادي إياكس الهولندي وهو صغير.
وأوضح "أمرابط" عبر مقطع فيديو مع الشيف الكبير بن قاسم، أن سبب تخلي نادي إياكس الهولندي عنه، هو مرضه عندما كان صغيرا.
وأشار إلى رأن حياته كانت ليست سهلة حيث كافح من أجل دراسته، حيث قام بالعمل في مطعم يغسل الصحون من أجل المال.
وعن التجديد لنادي النصر، أكد على أنه يتبقى له خمسة أشهر على نهاية العقد، موضحًا أن النصر الخيار الأول للتجديد مباشرة حتى ما قبل شهر يناير، و بعد ذلك الخيارات ستكون أكثر.