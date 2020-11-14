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8 تحذيرات لحماية الحيوانات من خطر الأمطار والسيول

Time منذ ساعة
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8 تحذيرات لحماية الحيوانات من خطر الأمطار والسيول

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة البيئة طريقة حماية الحيوانات من خطر الأمطار والسيول.

وقالت الوزارة عبر انفوجرافيك نشرته في حسابها بتويتر لابد من وضع الحيوانات في مكان عالي وجاف بعيدا عن بطون الأودية والشعاب، وحماية الحيوانات وصغارها من الأمطار والبرودة ، وعمل حواجز ترابية حول الحظائر لمنع وصول المياه أثناء الفيضانات ، ورفع الأعلاف والمعدات عن سطح الأرض لمنع وصول المياه إليها.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة إخراج الحيوانات من الحظائر في حال زيادة منسوب المياه ، وتوفير المعدات اللازمة للتعامل مع هذه الحالات مسبقا ، وتدريب العمالة على جميع الخطوات الواجب اتخاذها بشكل مسبق في مثل هذه الحالات، ومتابعة أحوال الطقس من المصادر الرسمية .

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أحدث التعليقات

كأس الدهاق 彡
البلاوي كلها من تحت ايران المجوسية حجاج القبور والمتوسلين بالاموات
عادل عبدالحي حمزة
كان له دور ريادي
شيخين
خاصة تصوير الفضايح الي سببتها هيئة الترفية
د محمد ماجد بخش
كلما زاد تعبي تعبا تذكرت أن ليس للظلم نهاية لكنها للظالمين أقرب
شيخين
قلنالك يابولحية فية شي اسمة بيت يستر عيوبك واذا ماكو صبر ماقصرو الجماعة حطو شقق مفروشة واستر نفسك انت يابو لحية الحركة هاذي تقره ان تحصل امام اولاادك واولادها يابو لحية استر انت على نفسك اما المقطع شافوة كل السعودين واهلك واهلها اول الناس وبعدين وش الي يثبت لناس انها زوجك الى اذا طلع واحد من النيابة يوضح الحقيقة اما الناس فاهمين انكم ناس ٠٠٠٠والعياب بلله

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