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رجل أربعيني يغتصب مراهقة في وضح النهار بحديقة عامة

Time منذ 14 دقيقة
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رجل أربعيني يغتصب مراهقة في وضح النهار بحديقة عامة

ترجمة_سلسبيل سعيد (صدى):
تلاحق شرطة ساوثهامبتون في إنجلترا أربعيني قام باغتصاب مراهقة في وضح النهار داخل حديقة عامة تتميز بالزحام.

وكشفت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية في تقرير ترجمته "صدى" إن الفتاة كانت تمشي آمنة في الحديقة التي تعد من الحدائق المؤمنة في إنجلترا؛ حيث لم تتوقع أن يتم الاعتداء عليها بهذا الشكل الغادر.

وكشفت تحقيقات الشرطة إن الفتاة التي تبلغ 17 عامًا تعرضت للاغتصاب في تمام الساعة 10 صباحًا داخل الحديقة على يد رجل أربعيني، والذي فر هاربًا بعد جريمته.

وفشلت الشرطة في إلقاء القبض على المتهم حتى الأن؛ حيث تواصل ملاحقته، فيما تم تقديم الدعم النفسي للفتاة التي دخلت في حالة انهيار بعد ما تعرضت له.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مهابيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. انه فسق وفجور وباالنعمة كفور ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمون فاسدون .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ..

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