الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. تصرف مثير من مسن تجاه طائر مهاجر يتغذى على الثعابين

Time منذ 27 دقيقة
Views 1604
Comment 1
بالفيديو.. تصرف مثير من مسن تجاه طائر مهاجر يتغذى على الثعابين

علي القحطاني (صدى):
ظهر مواطن مسن في مقطع فيديو ممسكا طائر في يده، مبينا أحد الشباب اصطاد هذا الطائر و يسمى الرفراف، وهو أزرق شجري، أبيض الحلق.

وقال المسن خلال الفيديو الذي نشره المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية: هذا الطائر قِدم مهاجراً من جزر الملاوي "إندونيسي"، اصطاده أحد الشباب هنا وأهداه لنا.

وقام المسن بإطلاق هذا الطائر؛ وذلك في سبيل الحفاظ على الحياة الفطرية سواءً كانت طيوراً أو غير ذلك، وحفاظاً على الطيور الجميلة.

وثمّن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مبادرة المواطن لقيامه بإطلاق طائر مهاجر من نوع الرفراف، تم اصطياده في هجرة أم الضيان شمال مدينة عرعر.

وقال المركز: "نسعد بمثل هذه الأعمال الجميلة ونفخر بها؛ لكونها تمثل السلوك الإنساني للمسلم تجاه الأمم الأخرى التي تشاركنا العيش على هذه الأرض. وهذا الطائر هو الرفراف أبيض الحلق وهو من الطيور المهاجرة العابرة لأراضي المملكة ويتغذى على الأسماك والضفادع والسحالي والثعابين".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مهابيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. انه فسق وفجور وباالنعمة كفور ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمون فاسدون .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ..

أخر الأخبار

القبض على 5 متهمين تورطوا بارتكاب 6 جرائم سرقة للمنازل في المدينة
القبض على 5 متهمين تورطوا بارتكاب 6 جرائم سرقة للمنازل في المدينة
Time منذ دقيقة Views 1029
علامة ريفيان تعلن عن أسعار موديلات R1S و R1T الكهربائية "صور" 
علامة ريفيان تعلن عن أسعار موديلات R1S و R1T الكهربائية "صور" 
Time منذ 7 دقائق Views 1042
شجاعة أب تنقذ ابنه من موت محقق
شجاعة أب تنقذ ابنه من موت محقق
Time منذ 8 دقائق Views 164
الموظف ماعنده صبر
الموظف ماعنده صبر
Time منذ 9 دقائق Views 163
اهل العقول في راحة
اهل العقول في راحة
Time منذ 9 دقائق Views 188
رجل أربعيني يغتصب مراهقة في وضح النهار بحديقة عامة
رجل أربعيني يغتصب مراهقة في وضح النهار بحديقة عامة
Time منذ 14 دقيقة Views 475
بالفيديو.. تصرف مثير من مسن تجاه طائر مهاجر يتغذى على الثعابين
بالفيديو.. تصرف مثير من مسن تجاه طائر مهاجر يتغذى على الثعابين
Time منذ 27 دقيقة Views 1604
فضل شاكر: أعيش في مخيم بظروف صعبة وسأفضح من يمنعوني من الظهور
فضل شاكر: أعيش في مخيم بظروف صعبة وسأفضح من يمنعوني من الظهور
Time منذ 32 دقيقة Views 1357
إصابة "أوسو" لن تمنعه من المشاركة أمام الشباب
إصابة "أوسو" لن تمنعه من المشاركة أمام الشباب
Time منذ 37 دقيقة Views 1505
«الصحة»: تسجيل 349 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 349 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 41 دقيقة Views 1755