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الخطوات المتبعة حال فقدان بطاقة الهوية الوطنية

Time منذ 43 دقيقة
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الخطوات المتبعة حال فقدان بطاقة الهوية الوطنية

الرياض (صدى):
أوضحت الأحوال المدنية، الإجراءات المتبعة عند فقدان بطاقة الهوية الوطنية.

وقال حساب العناية بالعملاء التابع للأحوال المدنية على موقع تويتر أنه "لابد من الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عن طريق أبشر، وتجد جميع الإجراءات لاستخراج بدل فاقد للهوية الوطنية ".

وأوضحت الأحوال المدنية أنه لابد من تسجيل الدخول في أبشر، واختيار خدماتي، والدخول إلى الأحوال المدنية، ثم الإبلاغ عن طريق خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، واختيار الوثيقة المفقودة من القائمة، ثم تعبئة البيانات المطلوبة، ثم حجز موعد إلكتروني عن طريق خدمة وثيقة بدل فاقد، وإحضار جميع المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد.

جاء ذلك ردا على استفسار تلقته الأحوال المدنية تضمن الإجراءات المتبعة حال فقدان بطاقة الهوية الوطنية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مهابيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. انه فسق وفجور وباالنعمة كفور ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمون فاسدون .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ..

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