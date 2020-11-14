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عبدالحليم حافظ بملابس الإحرام برفقة «مطوف الملوك والرؤساء» ومدير شرطة مكة آنذاك
منذ 48 دقيقة
618
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
مهابيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. انه فسق وفجور وباالنعمة كفور ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمون فاسدون .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ..
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