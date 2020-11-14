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الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليمها لباكو

Time منذ 7 دقائق
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الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليمها لباكو

وكالات (صدى):
أشعل سكان قرى إقليم كاراباخ التي من المقرر أن تستعيد باكو السيطرة عليها، الأحد، النيران في منازلهم، قبل فرارهم نحو أرمينيا.

وجاء على إثر توقيع أرمينيا وأذربيجان اتفاقية لوقف إطلاق النار برعاية روسية تضع حدا للنزاع، الذي بدأ في نهاية سبتمبر في إقليم كاراباخ.

وذكر جندي من قرية شارختار في منطقة كالباجار التي ستسلم إلى باكو "إنه اليوم الأخير لنا هنا، غدا سيأتي الجنود الأذربيجانيون".

واشتعلت النيران في 6 منازل على الأقل في هذه القرية وحدها التي تقع عند حدود منطقة مارتاكيرت المجاورة التي ستبقى تحت السيطرة الأرمينية.

في حين قال صاحب أحد هذه المنازل متجهّم الوجه وهو يرمي ألواحا خشبية مشتعلة وخرق مبللة بالوقود في محاولة لإضرام النار في أرضية غرفة الجلوس في منزله الفارغ "هذا منزلي، لا يمكنني تركه للأتراك".

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