بالفيديو.. محامية أمريكية شهيرة تؤكد: ترامب فاز بفارق كبير

واشنطن (صدى):
أكدت المحامية الأمريكية الشهيرة سيدني باول، أهم أفراد فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القانوني، اليوم السبت، أن ترامب فاز بفارق كبير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، رغم مزاعم فوز منافسه جو بايدن.
وقالت سيدني باول، في حديثها مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الأجهزة التي استخدمت في كثير من الولايات سبق استخدامها في دول أخرى مثل فنزويلا لتغيير النتائج؛ مؤكدة أن لديها كل الأدلة وستكشف كل شيء في حينه.
وفي السياق نفسه، كشف مركز إيفان للتنبؤات، أن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد انتهاء الخلافات القانونية، ستصبح: ترامب: ٣٠٥؛ فيما بايدن حصل على: ٢٣٣ نقطة.
وكان الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، قد صرح اليوم، إنه فاز في الانتخابات الرئاسية في ولاية بنسلفانيا، وفقًا للدستور الأمريكي؛ حيث قال: "لم يسمح بمشاهدة 700000 بطاقة اقتراع في فيلادلفيا وبيتسبرغ، مما يعني، استنادا إلى دستورنا العظيم ، أننا فزنا بولاية بنسلفانيا!".