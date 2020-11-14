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صورة لطلاب في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي بالخبر
منذ 52 دقيقة
578
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أحدث التعليقات
عدو الخونة
صدقت ياشيخ ياكثرهم على مواقع التواصل واليوتيوب والجرائد الالكترونية ابعدهم الله
د محمد ماجد بخش
لا يمكن التخلص من الباحث بزعم مرضه النفسي كذبا وتعديا للهروب من المجابهة وتحويلها لجهة وجبهة محددة بكامل تحديات المواجهة
عدو الخونة
لماذا لا يتم تبادل شريط حدودي بين الجزائر وموريتانيا يسمح لموريتانيا باطلالة على المتوسط ويسمح للجزائر باطلالة على الاطلسي ويتم معالجة نقاط التقاطع بينمها بانفاق او جسور تضمن حرية العبور وكذلك تعالج مناطق المحاذات اما حسب اولوية البلد بحيث يكون الشريط محاذ للجزائر في الاراضي الجزائرية والعكس صحيح ويتم مراعاة مساحة بعد المنفذ داخل كل دولة وكيفية مقايضة ذلك بما يتلائم مع طبيعة كل دولة ويتم الاتفاق على ذلك اما بشكل دائم فيكون كل شريط من البحر للمحيط عبارة عن اراضي وطنية لكل بلد منهما او بشكل مؤقت قابل للتجديد او بغيرها من اشكال الانتفاع
د محمد ماجد بخش
أسس علم الكيمياء غير صحيحة في الواقع. والتطبيق المطابق لا يعني واقع الحقيقة. لأن واقع التمثيل والتطبيق حساب عددي مرتبط بإعادة تمثيل الوصف
عذر اقبح من فعل
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