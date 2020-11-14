كشف آخر التطورات الصحية لـ "محمد صلاح" بعد ثبوت إصابته بكورونا

ماجد محمد (صدى):
أوضح الحاج صلاح غالى، والد اللاعب الدولي محمد صلاح،آخر التطورات الصحية لنجله بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.
وقال والد اللاعب المصري إن نجله معزول حاليًا في غرفة بالفندق محل إقامة لاعبى المنتخب، وهو بحالة صحية جيدة، ويتعامل مع الأمر بصورة طبيعية.
وأكد والد محمد صلاح أن نجله لن يتوجه إلى توجو للعب المباراة مع المنتخب وأنه بعد انتهاء فترة العزل سيعود إلى انجلترا، لافتا إلى أن نجله لم تظهر عليه أعراض الإصابة.
وأشار إلى أن الأسرة من جانبها قامت بعزل نفسها لحين عمل مسحات لهم للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه.