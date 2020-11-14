الإطاحة بعصابة تفتعل عطل في الصراف الآلي وتسرق الأموال بعد إنصراف المستفيدين

الرياض (صدى):
تمكنت الأجهزة الأمنية بالرياض من القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بجرائم الإحتيال والعبث بأجهزة الصرف الآلي من خلال إفتعال عطل يمنع عملية السحب والإستيلاء عليها بعد مغادرة المستفيدين .
كما تم القبض على مواطنين يقومان بإتلاف أجهزة الرصد الآلي بالعاصمة المقدسة ومحافظة الجموم وسرقة أجزاء منها .
وتم القبض على 5 مقيمين من الجنسية اليمنية يقومون بإرتكاب عدد من الجرائم كنشل المصلين وكبار السن في المساجد والأسواق العامة بالرياض .
وأطاحت الأجهزة الأمنية في سكاكا بمواطن يقوم بإطلاق النار على ممارس صحي في مواقف أحد المستشفيات ، والقبض على مواطن قام بتعبئة سيارته بالوقود في أبها ثم لاذ بالفرار .
ونجحت الأجهزة الأمنية في الإطاحة بمقيم من الجنسية السودانية إمتهن تزوير المستندات والوثائق الرسمية وبيعها وعثر بحوزته على أختام مزورة وأدوات مستخدمة ووثائق مزورة .