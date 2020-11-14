بالفيديو.. هجوم ضد وزير الداخلية اللبناني بسبب «طبخ النسوان»

بيروت (صدى):
أثار وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، غضب المجتمع اللبناني بسبب رده على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية حول منع التجوّل التام يوم الأحد، بما في ذلك خدمات توصيل الطعام إلى المنازل "الديليفري".
وقال الوزير اللبناني، ساخراً: "هيدا مفيد للصحة، وبيضعف الواحد.. وشغلة ثانية فيه الممثل جورج خباز بيقول كل يوم ديليفري.. يطبخوا شوي النسوان"؛ لتفتح العبارة الأخيرة عن طبخ النساء، عليه باب انتقاد واسع من قبل ناشطين على مواقع التواصل وجمعيات نسائية.
وانتقدت تلك الجمعيات النسائية في لبنان، تسطيح عمل المرأة وتنميطه، وتأطيرها ضمن الأعمال المنزلية والمطبخ.