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مايك بومبيو يهين أردوغان في عقر داره

Time منذ ساعة
Views 1835
مايك بومبيو يهين أردوغان في عقر داره

واشنطن (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيقوم بزيارة إلى تركيا الأسبوع المقبل، لكنه لن يلتقي مع أردوغان أو قادة حكوميين آخرين.

واعتبر المسؤولون الأتراك، عدم اجتماع بومبيو مع أردوغان أو أعضاء آخرين من حكومته عند زيارة البلاد بمثابة إهانة، بينما رحلة بومبيو على سبع دول على مدار عشرة أيام؛ حيث يريد التركيز على المسائل المتعلقة بالحرية الدينية، ويخطط لأن يلتقي مع شخصيات دينية في إسطنبول.

وكشفت التقارير، أن وزير الخارجية الأمريكي لن يتوجه إلى العاصمة أنقرة، فيما وصف وزير الخارجية التركي لقاءات بومبيو المخطط لها بأنها تدخل "غير لائق تمامًا" ، مدافعًا عن سجل البلاد في الحرية الدينية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مهابيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. انه فسق وفجور وباالنعمة كفور ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمون فاسدون .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ..

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