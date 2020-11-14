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بالفيديو.. نصائح لحماية الطلاب من "الهاكرز"

Time منذ ساعة
Views 1452
بالفيديو.. نصائح لحماية الطلاب من "الهاكرز"

الرياض (صدى):
قدم أستاذ تقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن المطرف، طريقة سهلة إلى المدارس لحماية الطلاب من "الهاكرز".

وقال المُختص في تقنية المعلومات لقناة " الإخبارية " إنه يمكن أن توفر المدارس للطلاب والطالبات روابط المنصات الخاصة بهم لإعفاءهم من استخدام محركات البحث في الوصول إليها.

وأضاف أن المدارس يمكنها إرسال تلك الروابط إلى أولياء الأمور، تجنباً لاستخدام محركات البحث من قبل الطلاب ووقوعهم ضحايا لـ"الهاكرز" وسارقي البيانات.

وأشار إلى أن سارقي البيانات يستخدمون روابط وهمية لاصطياد الطلاب من أجل اختراق أجهزتهم لمعرفة بياناتهم لتقديمها إلى جهات خارجية.

وطالب أولياء الأمور والمعلمين بضرورة متابعة الطلاب والطالبات ومراقبة عمليات البحث التي يقومون بها على أجهزتهم، مؤكدًا ايضًا على ضرورة تدريب كوادر التعليم على كيفية استخدام التقنيات الحديثة ومحركات البحث.

ويذكر أن الأمن السيبراني قد حذر من محاولات اختراق تستهدف مستخدمي برنامج التيمز.

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عادل عبدالحي حمزة
عفواً
عادل عبدالحي حمزة
عفواً
عادل عبدالحي حمزة
عفواً
عادل عبدالحي حمزة
عفواً
ابوبدر
انشهد عمان ونعم الناس

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