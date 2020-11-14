"رينارد" يرد على انتقادات تشكيلة المنتخب ويكشف سر إختيار "جاميكا"

ماجد محمد (صدى):
رد المدير الفني للمنتخب الوطني" هيرفي رينارد " على الإنتقادات الموجهة له بسبب تشكيلة المنتخب واختيار منتخب جاميكا .
و قال " رينارد " أن الجماهير لا تعلم ما يدور في رأس المدرب عند اختيار تشكيلة المنتخب ،خاصةً مع الأزمة التي واجهها بسبب إصابات كورونا مثل نجم النصر خالد الغنام الذي كان يتمنى ضمه للتشكيلة إلا أن كورونا حرمته من ذلك .
وأضاف أن أزمة كورونا ابعدته أيضاً عن إختيارات قوية مثل فواز القرني وعبد الفتاح عسيري وعبد الله عطيف ، بجانب غياب فهد المولد عن الملاعب بسبب الإصابة .
وقال " رينارد " أن فريق " جاميكا " يحتل المركز 48 في تصنيف فيفا ، لذلك تم إختياره لحصد مزيد من النقاط في التصنيف الدولي للمنتخبات ، كما أنه من الصعب الحصول على منتخب آخر يوافق على الإجراءات الوقائية المشددة التي تفرضها وزارة الصحة في المملكة حرصاً على سلامة اللاعبين ، لذلك تم اختياره لمواجهته مرتين .
إقرأ أيضاً :