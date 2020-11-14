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"رينارد" يرد على انتقادات تشكيلة المنتخب ويكشف سر إختيار "جاميكا"

Time منذ 38 دقيقة
Views 1508
"رينارد" يرد على انتقادات تشكيلة المنتخب ويكشف سر إختيار "جاميكا"

ماجد محمد (صدى):
رد المدير الفني للمنتخب الوطني" هيرفي رينارد " على الإنتقادات الموجهة له بسبب تشكيلة المنتخب واختيار منتخب جاميكا .

و قال " رينارد " أن الجماهير لا تعلم ما يدور في رأس المدرب عند اختيار تشكيلة المنتخب ،خاصةً مع الأزمة التي واجهها بسبب إصابات كورونا مثل نجم النصر خالد الغنام الذي كان يتمنى ضمه للتشكيلة إلا أن كورونا حرمته من ذلك .

وأضاف أن أزمة كورونا ابعدته أيضاً عن إختيارات قوية مثل فواز القرني وعبد الفتاح عسيري وعبد الله عطيف ، بجانب غياب فهد المولد عن الملاعب بسبب الإصابة .

وقال " رينارد " أن فريق " جاميكا " يحتل المركز 48 في تصنيف فيفا ، لذلك تم إختياره لحصد مزيد من النقاط في التصنيف الدولي للمنتخبات ، كما أنه من الصعب الحصول على منتخب آخر يوافق على الإجراءات الوقائية المشددة التي تفرضها وزارة الصحة في المملكة حرصاً على سلامة اللاعبين ، لذلك تم اختياره لمواجهته مرتين .

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أحدث التعليقات

ابو وليد
طريقة رائعه لتعليم القياده تستوعب بشكل سريع من قبل الفتايات -- فراولة --موزه --جزره --خياره -- بطاطا مقليه -- هذي كنايه عن لاتسوين حادث الله يرحم والديك
الشمري
😂يعني قل ركابة خيل ...ماخلن للشباب شيء
أبو عبدالله
انا مرتاح جداً إذا مالعب. خل غيره يآخذ فرصته
ابن حزم
الحمد لله على نعمة الإسلام وجعلنا من المسلمين
عبدالله القلاف
تفضل.... صدقه يابو عباس صدقه

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