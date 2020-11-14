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مفاجأة في هاتف منفذ هجوم نيس التونسي تُذكر بمعلم مذبوح

Time منذ 33 دقيقة
Views 1640
مفاجأة في هاتف منفذ هجوم نيس التونسي تُذكر بمعلم مذبوح

باريس (صدى):
كشفت التحقيقات مع المشتبه بهم الذين أوقفوا مؤخرا في الهجوم المروع الذي طال مدينة نيس السياحية، جنوب شرق فرنسا، عن تفاصيل جديدة.

وأوضح مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أنه عُثر على صورة للمتطرف الذي قتل المدرس سامويل باتي وتسجيل صوتي يصف فرنسا بأنها "بلد كفّار"، في هاتفه.

وأضاف أن البحث في هاتف الشاب التونسي الذي أصابته الشرطة بطلقات نارية، أدى أيضا إلى اكتشاف "صور متعلقة" بتنظيم داعش، ما قاد إلى فتح تحقيق قضائي في "اغتيال ومحاولة اغتيال على صلة بتنظيم إرهابي".

وتابع مكتب المدعي العام أنه يتم التحقق أيضا من أطراف كانت على اتصال عملاني مع المعني،ويُشتبه في تسهيلها ارتكابه الفعل".

وأكد أن التحقيقات ستركز على التأكد من احتمال استفادته من تواطؤ أو أي دعم في مشروعه الإجرامي، سواء في فرنسا أو إيطاليا أو تونس.

والجدير بالذكر أن مُنفذ الاعتداء الذي ولد في مارس 1999 في محافظة صفاقس التونسية، وثبتت إصابته بكوفيد-19، يتلقى العلاج في باريس و"لم يتم الاستماع إليه بعد".

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أحدث التعليقات

ابو وليد
طريقة رائعه لتعليم القياده تستوعب بشكل سريع من قبل الفتايات -- فراولة --موزه --جزره --خياره -- بطاطا مقليه -- هذي كنايه عن لاتسوين حادث الله يرحم والديك
الشمري
😂يعني قل ركابة خيل ...ماخلن للشباب شيء
أبو عبدالله
انا مرتاح جداً إذا مالعب. خل غيره يآخذ فرصته
ابن حزم
الحمد لله على نعمة الإسلام وجعلنا من المسلمين
عبدالله القلاف
تفضل.... صدقه يابو عباس صدقه

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