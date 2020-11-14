الأعداد السابقة للصحيفة

معاني الأرقام المدونة على الزجاجات والعبوات البلاستيكية

Time منذ 57 دقيقة
Views 1630
معاني الأرقام المدونة على الزجاجات والعبوات البلاستيكية

الرياض (صدى):
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المواد البلاستيكية المستخدمة في تعبئة الأغذية والمشروبات آمنة وصحية مادامت مطابقة للمواصفات .

وكشفت " الغذاء والدواء " معاني الأرقام داخل رمز مثلث إعادة التدوير على النحو التالي :

- رقم " 1" : مصنوعة من عديد إيثيلين ترافثاليت وهو متين ويستخدم في المشروبات الغازية ومياه الشرب والفول السوداني والمربي .

- رقم " 2" : عديد إيثيلين عالي الكثافة مقاوم للكيماويات ، يستخدم في الحليب والعصائر والمياه والأكياس الداخلية لحبوب الإفطار .

- رقم " 3" : فينيل يتميز بالنقاوة ، ويستخدم في عبوت المواد الغذائية .

- رقم " 4 " : يتميز بالمرونة والمتانة ومصنوع من عديد إثيلين منخفض الكثافة ، يستخدم في أكياس الخبز والأغذية المجمدة وقوارير العسل .

- رقم " 5 " : عديد بروبلين مقاوم للكيماويات والدهون والحرارة والزيوت ، يستخدم في عبوات الكاتشب عادةً .

- رقم "6" : عديد ستايرين ، يستخدم في الأغذية السريعة كالبيتزا والفول والساندويتشات .

- رقم "7 " : مواد بلاستيكية أخرى مثل البولي كربونات ويستخدم في المياه المعبأة والعبوات الكبيرة .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو وليد
طريقة رائعه لتعليم القياده تستوعب بشكل سريع من قبل الفتايات -- فراولة --موزه --جزره --خياره -- بطاطا مقليه -- هذي كنايه عن لاتسوين حادث الله يرحم والديك
الشمري
😂يعني قل ركابة خيل ...ماخلن للشباب شيء
أبو عبدالله
انا مرتاح جداً إذا مالعب. خل غيره يآخذ فرصته
ابن حزم
الحمد لله على نعمة الإسلام وجعلنا من المسلمين
عبدالله القلاف
تفضل.... صدقه يابو عباس صدقه

أخر الأخبار

بالفيديو.. فيراري تكشف عن تحفتها المذهلة في عالم السيارات المكشوفة
بالفيديو.. فيراري تكشف عن تحفتها المذهلة في عالم السيارات المكشوفة
Time منذ 3 دقائق Views 1053
"أحلام" تكشف حقيقة أجور أوبريت "عمان" وتؤكد: "عيب هذا الكلام"
"أحلام" تكشف حقيقة أجور أوبريت "عمان" وتؤكد: "عيب هذا الكلام"
Time منذ 8 دقائق Views 1106
زوجة تقيم دعوى ضد زوجها: "ينفق راتبي على النساء"
زوجة تقيم دعوى ضد زوجها: "ينفق راتبي على النساء"
Time منذ 12 دقيقة Views 169
المملكة تؤيد الإجراءات التي اتخذتها المغرب في منطقة الكركرات
المملكة تؤيد الإجراءات التي اتخذتها المغرب في منطقة الكركرات
Time منذ 18 دقيقة Views 1390
بالفيديو.. نجاة مراسلة تليفزيونية من الموت بأعجوبة بعد انهيار جسر على الهواء
بالفيديو.. نجاة مراسلة تليفزيونية من الموت بأعجوبة بعد انهيار جسر على الهواء
Time منذ 23 دقيقة Views 252
وظائف شاغرة في الشركة السعودية لتقنية المعلومات
وظائف شاغرة في الشركة السعودية لتقنية المعلومات
Time منذ 29 دقيقة Views 1421
مفاجأة في هاتف منفذ هجوم نيس التونسي تُذكر بمعلم مذبوح
مفاجأة في هاتف منفذ هجوم نيس التونسي تُذكر بمعلم مذبوح
Time منذ 33 دقيقة Views 1639
"رينارد" يرد على انتقادات تشكيلة المنتخب ويكشف سر إختيار "جاميكا"
"رينارد" يرد على انتقادات تشكيلة المنتخب ويكشف سر إختيار "جاميكا"
Time منذ 38 دقيقة Views 1503
فهد الخضيري يوضح أسباب وآثار مرض السكري
فهد الخضيري يوضح أسباب وآثار مرض السكري
Time منذ 43 دقيقة Views 1253
أبرز العادات الاجتماعية التي تمنى مواطنون زوالها منها "نشر الفضائح"
أبرز العادات الاجتماعية التي تمنى مواطنون زوالها منها "نشر الفضائح"
Time منذ 53 دقيقة Views 1499