معاني الأرقام المدونة على الزجاجات والعبوات البلاستيكية

الرياض (صدى):
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المواد البلاستيكية المستخدمة في تعبئة الأغذية والمشروبات آمنة وصحية مادامت مطابقة للمواصفات .
وكشفت " الغذاء والدواء " معاني الأرقام داخل رمز مثلث إعادة التدوير على النحو التالي :
- رقم " 1" : مصنوعة من عديد إيثيلين ترافثاليت وهو متين ويستخدم في المشروبات الغازية ومياه الشرب والفول السوداني والمربي .
- رقم " 2" : عديد إيثيلين عالي الكثافة مقاوم للكيماويات ، يستخدم في الحليب والعصائر والمياه والأكياس الداخلية لحبوب الإفطار .
- رقم " 3" : فينيل يتميز بالنقاوة ، ويستخدم في عبوت المواد الغذائية .
- رقم " 4 " : يتميز بالمرونة والمتانة ومصنوع من عديد إثيلين منخفض الكثافة ، يستخدم في أكياس الخبز والأغذية المجمدة وقوارير العسل .
- رقم " 5 " : عديد بروبلين مقاوم للكيماويات والدهون والحرارة والزيوت ، يستخدم في عبوات الكاتشب عادةً .
- رقم "6" : عديد ستايرين ، يستخدم في الأغذية السريعة كالبيتزا والفول والساندويتشات .
- رقم "7 " : مواد بلاستيكية أخرى مثل البولي كربونات ويستخدم في المياه المعبأة والعبوات الكبيرة .