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استمرار حبس المشتبه به في حادث إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي

Time منذ ساعة
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استمرار حبس المشتبه به في حادث إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي

أمستردام (صدى):
أكدت وسائل إعلام، اليوم السبت، أن قاضي التحقيق في لاهاي بمملكة هولندا، رفض إطلاق السراح المؤقت عن المشتبه فيه بحادث اطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي فجر يوم الخميس الماضي.

وأوضحت أن قاضي التحقيق شدد على استمرار توقيف المشتبه فيه الذي يبلغ من العمر (40 عاماً)، على أن يمثل أمام القاضي صباح الاثنين المقبل، بعدما كانت سفارة المملكة لدى هولندا قد تعرضت لحادث إطلاق نار جبان.

وفي ذلك الوقت، أبلغ رجال أمن السفارة الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرّض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
طريقة رائعه لتعليم القياده تستوعب بشكل سريع من قبل الفتايات -- فراولة --موزه --جزره --خياره -- بطاطا مقليه -- هذي كنايه عن لاتسوين حادث الله يرحم والديك
الشمري
😂يعني قل ركابة خيل ...ماخلن للشباب شيء
أبو عبدالله
انا مرتاح جداً إذا مالعب. خل غيره يآخذ فرصته
ابن حزم
الحمد لله على نعمة الإسلام وجعلنا من المسلمين
عبدالله القلاف
تفضل.... صدقه يابو عباس صدقه

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