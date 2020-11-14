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بالفيديو.. مدربة تعلم فتاة قيادة السيارة وتعرفها طريقة "لفة الفراولة والموزة"

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. مدربة تعلم فتاة قيادة السيارة وتعرفها طريقة "لفة الفراولة والموزة"

الرياض (صدى):
مع دخول النساء في المملكة عالم قيادة السيارات ظهرت مسميات جديدة تتعلق بالقيادة لتسهيل تعليمها للمتدربات .

وكشف فيديو عن مدربة قيادة نسائية بالرياض تعلم فتاة الدوران أثناء القيادة على طريقة " لفة الفراولة " ، و" لفة الموزة " .

وخلال الفيديو أكدت المدربة أن لفة "الموزة " أكبر من لفة " الفراولة " ، ويكون بها تجنب للسيارات ، أما لفة "الفراولة " أسهل وتكون رايقة ومع لفة الرصيف .

وأثار الفيديو جدل كبير حول تلك الطريقة الغريبة في تعليم الدوران وإطلاق هذه المسميات عليها ، بينما أشار البعض إلى ضرورة الإعتماد على تعليم القيادة في المدارس الخاصة وساحات التعليم وليس الشوارع .

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أحدث التعليقات

ابو وليد
طريقة رائعه لتعليم القياده تستوعب بشكل سريع من قبل الفتايات -- فراولة --موزه --جزره --خياره -- بطاطا مقليه -- هذي كنايه عن لاتسوين حادث الله يرحم والديك
الشمري
😂يعني قل ركابة خيل ...ماخلن للشباب شيء
أبو عبدالله
انا مرتاح جداً إذا مالعب. خل غيره يآخذ فرصته
ابن حزم
الحمد لله على نعمة الإسلام وجعلنا من المسلمين
عبدالله القلاف
تفضل.... صدقه يابو عباس صدقه

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