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التوسع في تخصيص المتنزهات الوطنية بمليون هكتار

Time منذ ساعة
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التوسع في تخصيص المتنزهات الوطنية بمليون هكتار

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة البيئة والمياة والزراعة، عن توسعها في تخصيص المتنزهات الوطنية حيث ارتفعت مساحتها الإجمالية من حوالي 48 ألف هكتار عام 2015م إلى أكثر من مليون هكتار في الوقت الحالي.

كما توسعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في مشاريع حماية المراعي حيث سترتفع مساحة المحازات الرعوية من 18 ألف هكتار عام 2015م إلى 66 الف هكتار بعد استكمال المشاريع القائمة بنهاية 2021م.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل حالياً على تنظيم الرعي في عدد 26 موقع في مختلف مناطق المملكة بمساحة إجمالية قدرها 8 مليون هكتار مقارنة بعدم وجود مناطق لتنظيم الرعي في السابق.

وأكدت الوزارة على زيادة رقعة الغطاء النباتي عبر تنفيذ العديد من مشاريع وحملات التشجير لزراعة ملايين الأشجار المحلية في مختلف مناطق المملكة بمساحة إجمالية تقدر بنحو 18 الف هكتار باستخدام مصادر المياه المتجددة مثل مياه الأمطار والمياه المعالجة.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
طريقة رائعه لتعليم القياده تستوعب بشكل سريع من قبل الفتايات -- فراولة --موزه --جزره --خياره -- بطاطا مقليه -- هذي كنايه عن لاتسوين حادث الله يرحم والديك
الشمري
😂يعني قل ركابة خيل ...ماخلن للشباب شيء
أبو عبدالله
انا مرتاح جداً إذا مالعب. خل غيره يآخذ فرصته
ابن حزم
الحمد لله على نعمة الإسلام وجعلنا من المسلمين
عبدالله القلاف
تفضل.... صدقه يابو عباس صدقه

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