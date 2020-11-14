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القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده

Time منذ ساعة
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القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله ... عدم الانتباه لطريق والسرعه الزائده سبب الحوادث الخطيره
ابو عمار
محافظه المنصوره لا تعتبر من الارياف وجذور اهلها من البانيا
ابو عمار
اللهم لا شماته .. يحرقون انفسهم قبل نار جهنم مثل الشيعه في العراق
ابو جواد
انت في مكان عام

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