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الغنوشي يثير الجدل بعد وصفه مايجري في فرنسا بالأحداث الهامشية

Time منذ ساعة
Views 1445
الغنوشي يثير الجدل بعد وصفه مايجري في فرنسا بالأحداث الهامشية

تونس (صدى):
آثار رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، جدلا واسعا بعد وصفه مايجري في فرنسا بالأحداث الهامشية والعابرة

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وكان رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، قد استقبل السفيرالفرنسي الجديد في بلاده، مؤكدا أن علاقة الصداقة بين البلدين لن تشوش عليها أحداث عابرة وهامشية، وعبرعن تضامنه مع الدولة الفرنسية والشعب الفرنسي خلال الأحداث الإرهابية الأخيرة، وأن الجيمع يحارب عدوا واحدا هو الإرهاب، كما أن تونس أيضا تواجه هذا الخطركسائردول العالم.

وواجهت تصريحات رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، ردود فعل غاضبة وتمت مهاجمته من خلال المواقع التواصل الإجتماعي ولقيت التصريحات صدى واسع.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله ... عدم الانتباه لطريق والسرعه الزائده سبب الحوادث الخطيره
ابو عمار
محافظه المنصوره لا تعتبر من الارياف وجذور اهلها من البانيا
ابو عمار
اللهم لا شماته .. يحرقون انفسهم قبل نار جهنم مثل الشيعه في العراق
ابو جواد
انت في مكان عام

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