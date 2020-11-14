الغنوشي يثير الجدل بعد وصفه مايجري في فرنسا بالأحداث الهامشية

تونس (صدى):
آثار رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، جدلا واسعا بعد وصفه مايجري في فرنسا بالأحداث الهامشية والعابرة
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وكان رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، قد استقبل السفيرالفرنسي الجديد في بلاده، مؤكدا أن علاقة الصداقة بين البلدين لن تشوش عليها أحداث عابرة وهامشية، وعبرعن تضامنه مع الدولة الفرنسية والشعب الفرنسي خلال الأحداث الإرهابية الأخيرة، وأن الجيمع يحارب عدوا واحدا هو الإرهاب، كما أن تونس أيضا تواجه هذا الخطركسائردول العالم.
وواجهت تصريحات رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، ردود فعل غاضبة وتمت مهاجمته من خلال المواقع التواصل الإجتماعي ولقيت التصريحات صدى واسع.