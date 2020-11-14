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تفاصيل مقتل الرجل الثاني بتنظيم القاعدة مع أرملة حمزة بن لادن

Time منذ ساعة
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تفاصيل مقتل الرجل الثاني بتنظيم القاعدة مع أرملة حمزة بن لادن

ماجد القزيز (صدى):
كشف مسؤولون بالمخابرات، عن تفاصيل هلاك الرجل الثاني في تنظيم القاعدة الإرهابي، أبو محمد المصري، المتهم بالمشاركة في التخطيط لتفجير سفارتين أمريكيتين بأفريقيا عام 1998، بناء على طلب من الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤولون أن رجلين كانا يركبان دراجة نارية في طهران قتلا بالرصاص عبد الله أحمد عبد الله الشهير بأبي محمد المصري قبل ثلاثة أشهر.

وأسفرت العملية أيضا عن مقتل ابنة الرجل الثاني وهي أرملة حمزة ابن زعيم التنظيم السابق أسامة بن لادن.

ولم تعترف السلطات الإيرانيّة رسميا بمقتل المصري الذي كان موجوداً في البلاد منذ عام 2003.

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سلطان
علينا بالدعاء لهم اثناء سجودنا بالهداية لبناتنا وشبابانا وللمسلمين اجمعين يارب تقبل منا.
ابو عمار
اوكي
نجاة محمد
اول مرا اصفق لك لقولك الحقيقة
ابو عمار
طيب
صالح
النظام القطري يحاول إنقاذ اقتصاده برسوم الحدائق العامة! وكذلك : النظام السعودي يحاول إنقاذ اقتصاده بالضرائب والرسوم ومخالفات المرورزرفع أسعار المحروقات والماء والكهرباء وضريبة القبمة المضافة كلكم في الهواء سواء سعييد أخو مبارك

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