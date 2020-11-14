تفاصيل مقتل الرجل الثاني بتنظيم القاعدة مع أرملة حمزة بن لادن

ماجد القزيز (صدى):
كشف مسؤولون بالمخابرات، عن تفاصيل هلاك الرجل الثاني في تنظيم القاعدة الإرهابي، أبو محمد المصري، المتهم بالمشاركة في التخطيط لتفجير سفارتين أمريكيتين بأفريقيا عام 1998، بناء على طلب من الولايات المتحدة.
وأوضح المسؤولون أن رجلين كانا يركبان دراجة نارية في طهران قتلا بالرصاص عبد الله أحمد عبد الله الشهير بأبي محمد المصري قبل ثلاثة أشهر.
وأسفرت العملية أيضا عن مقتل ابنة الرجل الثاني وهي أرملة حمزة ابن زعيم التنظيم السابق أسامة بن لادن.
ولم تعترف السلطات الإيرانيّة رسميا بمقتل المصري الذي كان موجوداً في البلاد منذ عام 2003.